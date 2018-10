Mindenhol otthon vannak az apariak

Izgalmas mérkőzéseket tartogat a hosszú hétvégére a megyei II. osztály. A Madocsa szomszédvári rangadón fogadja a Dunakömlődöt. Mindkét együttes 10 pontot szerzett utolsó négy meccsén, a kömlődi Szlucska Zsolt ezeken tíz gólt jegyzett.

Mucsfán is rangadóra van kilátás, az Aparhant a szintén hat meccs óta veretlen Kisdorogot látja vendégül. A hazaiak, fogadják bárhol is ellenfelüket, még százszázalékosak, de sem emiatt, sem amiatt nem érezhetik kézben a három pontot, ha esetleg megszereznék a vezetést. Bőhm János csapata nem egyszer bizonyította már, képes felállni akár többgólos hátrányból is.

Új seprű jól seper, tartja a mondás, s ez igaz a Gerjenre is, amely már Hajpál Zsolttal a kispadon egy hete megszerezte első pontját a bajnokságban. Mindez nem jó hír a Mórágy számára, amely győzelme esetén harmadik csapatként vezethetné a pontvadászatot. A Bonyhád-Börzsöny viszont egy hónap után ülhetne fel ismét a trónra, ehhez mindenképpen pontokat kell szereznie a kiszámíthatatlan Bölcske vendégeként. A Faddon elért értékes döntetlen után a csikóstőttősiek ellen a három pont lenne a kötelező a Simontornyának, ahogy a faddiak is papírforma szerint győzni mennek Pincehelyre.

Augusztus óta nem szerzett pontot idegenben a Nagymányok, és nem biztos, hogy Őcsényben szakad meg ez a szériájuk. A Szekszárd II utóbbi három meccsén 18 gólt lőtt, pontosan annyit, amennyit a Bogyiszló eddig kapott a bajnokságban, ez is érdekes csatának ígérkezik.

Megyei II. osztály, 11. forduló. Szombat: Bölcskei SE–Bonyhád-Börzsöny SE, Simontornya TC–Kaposszekcső-Csikóstőttősi KSE, Őcsény SK–Nagymányoki SE 14.30 óra. Vasárnap: Mórágyi SE–Gerjeni SK, Aparhanti SE–Kisdorogi FC (Mucsfán játsszák), Madocsa SE–Dunakömlődi SE, Pincehelyi ATE–Faddi SE, Tolna VFC II-Bogyiszló–Szekszárdi UFC II. 14.30.