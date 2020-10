Mindenki egészséges, rajtra kész a Szekszárd

Minden játékos koronavírus-tesztje negatív eredményt hozott az Atomerőmű KSC Szekszárdnál – osztotta meg lapunkkal a jó hírt Szabó Noémi szakmai és sportigazgató. Hozzátette azt is, hogy a szombati ellenfélnél, a PEAC-Pécsnél is ugyanilyen eredményt hozott a vizsgálat.

„Örömmel értesültünk a teszt eredményeiről, hiszen egyrészt így teljes csapattal rajtolhatunk, másrészt bizonyításra került, hogy klubunk betartja az előírásokat, vigyáz a játékosokra, s az általunk gondosan megtervezett szabályrendszer működik. Várjuk kedves szurkolóinkat a mérkőzésre, amelynek rendezési előírásairól már olvashattatok honlapunkon” – nyilatkozta Szabó Gergő, a KSC ügyvezetője.

Djokics Zseljko együttese ma 18 órától mérkőzik a baranyaiakkal a szekszárdi városi sportcsarnokban. A két csapat nem is olyan régen, a Sió-kupán összecsapott, így friss az élmény. A KSC nagy küzdelemben 68–63-ra nyert, ez is mutatja, hogy most sem lesz könnyű dolguk. Mint azt a szakember a lapunknak adott interjúban elmondta, csapata felkészülésével nem elégedett, sok sérülés nehezítette a munkájukat, s a koronavírus-járvány miatt a tervezett nyolc edzőmérkőzésük közül is csak ötöt tudtak lejátszani.

A KSC hazai meccsein – ahogy azt a Sió-kupán a szurkolók megszokhatták – továbbra is szigorú szabályok lesznek érvényben.

A drukkerek testhőmérsékletét a bejártanál ellenőrzik (37,3 felett megtagadják a belépést), a csarnok egész területén szájat és orrot eltakaró maszkot kell viselni, tilos a csarnok területén az étel- és italfogyasztás (kivétel a büfé, és a VIP-büfé területén), és lehetőség szerint tartani kell az előrít másfél méteres egészségügyi távolságot.

Női NB I, 1. forduló

Atomerőmű KSC Szekszárd–PEAC-Pécs

Szekszárd, városi sportcsarnok, szombat, 18 óra.

Vezeti: Söjtöry T., Goda L., Major Á.