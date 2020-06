Mindig kell találni motivációt, anélkül nem megy ez a munka

Visszatért az élet a régi kerékvágásba a dzsúdósoknál. Június elején valamennyi hazai egyesületnél, így az Atomerőmű SE-nél is beindultak a termi edzések.

Az ASE judoszakosztályának sportolói is megküzdenek az újrakezdés nehézségeivel, azzal, hogy versenyen jó ideig még nem bizonyíthatnak. Így is próbálnak új motivációt találni a mindennapi felkészülés során. A fiatalabb generáció tagjainak most lehetőségük nyílik az övvizsgákra összpontosítani, az edzőtáborokban pedig átismételhetik az eddig elsajátított mozdulatokat, technikákat.

Más a helyzet az Atomerőmű SE két olimpiai kerettagjával. Pupp Réka és Cirjenics Miklós, jól tudja, miként kell megtalálni a kihívásokat az edzések során és hogyan lehet fenntartani a lelkesedést, hiszen számukra is csak szeptember végén, október elején kezdődnek a megméretések.

„A motiváció fenntartása elég nehéz dolog, talán ez a legnehezebb része az egésznek – mondta Pupp Réka az ASE hivatalos honlapjának. – Szerencsések voltunk, hogy eljárhattunk edzeni a szigorú rendeletek mellett is, de csak erőnléti edzéseket végezni nem a legizgalmasabb dolog. A sportban vannak hullámvölgyek, nem mindig találunk motivációt egy-egy edzéshez, feladathoz. Már látható távolságon belül volt az olimpia, de egyszerre minden megváltozott. Az olimpia egy évvel később lesz, versenyek jó esetben szeptembertől lesznek, nem lehetett edzésmunkát végezni két és fél hónapig. Így nehéz” – húzta alá.

Kiemelte: ezek mind olyan tényezők, amik elvehetik az ember kedvét.

„Igaz, hogy az olimpia egy évet csúszott, de a fő cél ez idő alatt is az, hogy amit most beleteszek munkát, azt azért csinálom, hogy jövőre talán még nagyobb eséllyel indulhassak az olimpián – folytatta Pupp. – Emellett pedig minden nap kell valami kis motivációt találni az adott napra. Az utóbbi időben ez maga a cselgáncs volt, hogy végre elkezdhettünk uchikomizni (dobás előkészítő gyakorlatok – A szerk.), dobálni. Máskor meg az, hogy a köredzést minél jobb idővel csináljam meg, vagy, hogy az evezőgépen minél több métert húzzak le, de volt rá példa, hogy „csak” láttam a fejlődést egy-egy feladatban. Szóval a motiváció fenntartása nem egyszerű dolog, minden napra kell találni valamit. Ehhez van is egy kedvenc mondásom: „A motiváció nem tart sokáig, de a fürdés sem. Ezért ajánlott minden nap megismételni!” – fogalmazott az 52 kilogrammos súlycsoportban érdekelt Pupp.

Nemcsak Pupp, Cirjenics Miklós is megvívja a maga kis harcait a mindennapokban.

„A legnagyobb nehézséget a bizonytalanság jelenti, mivel minden képlékeny a versenyekkel kapcsolatban – mondta az oldalnak Cirjenics. – A felkészülést is nehezíti a konkrét cél homályosodása, de vannak előnyei is számomra ennek az időszaknak. A kvalifikációt már sérülten kezdtem 2018-ban és folyamatosan versenyeznem kellett a vírust megelőző időszakban, hogy faragjak a hátrányomból, ami az olimpiai pontokat illeti. Most volt lehetőségem a sérüléseimet rendezni és egy kapkodástól mentes felkészülést elkezdeni. Mindig van hova fejlődni, ebbe kapaszkodom az edzések során, amíg nem közölnek konkrét verseny­időpontokat” – mondta a 100 kilogrammosok súlycsoportjában érdekelt Cirjenics Miklós klubja honlapjának.

A sportág csaknem három hónappal ezelőtt, március első napjaiban állt le a világot sújtó koronavírus-járvány miatt. Az európai szövetség (EJU) az újrakezdés utáni első versenyét, az ifjúsági korosztály Európa-kupáját a tervek szerint szeptember 12-én rendezi Kolozsváron.