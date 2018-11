Mire mennek Haruna nélkül?

A Tamási 2009 FC a Bonyhád VLC-t látja vendégül a megyei I. osztályú focibajnokság vasárnapi rangadóján. A szombat munkanap, így mindegyik meccset vasárnap játsszák!

November 11., vasárnap, kezdés: 13.30 óra.

Tamási 2009 FC (3.)–Bonyhád Völgység LC (1.)

Egy hete lett volna az igazi, de most sem lesz rossz. Akkor a Tamási és a Bonyhád is hét-hét győzelemmel állt, mostanra azonban a házigazda sorozata megszakadt, s le is csúszott az első helyről. Majoson kabaréba illő gólokat kapott a tamásiak eddig remeklő kapusa, Pintér Kristóf, csapata 2–1-re el is bukta a rangadót. Ráadásul legjobbját, Jammeh Harunát is elveszítette a jelenlegi házigazda, a gambiai csatárt egyből pirossal állította ki a játékvezető, így most csak edzőként lehet csapata segítségére. Ha ez nem lenne elég, még Széll Szabolcsra sem számíthatnak a tamásiak – a középpályást szintén piros lappal állította ki a játékvezető.

Nagy kérdés, hogy a góllövőlistát vezető Haruna nélkül mire mennek a tamásiak az ellen a Bonyhád ellen, amelyet a mezőny legjobb csapatának tartanak a szakértők, s amely a Dombóvár elleni 2–0-s sikerével hétről nyolcra növelte sorozatban elért győzelmei számát.

Köllő Roland csapatából senki sem fog hiányozni a rangadón, ez mindenképpen a vendégek malmára hajthatja a vizet. A legtöbb rúgott és a legkevesebb kapott góllal is a bonyhádiak büszkélkedhetnek, s jelen felállásban ők számítanak egy kicsivel esélyesebbnek. A nyári odavágón, a völgységi városban 2–2-re végeztek a felek, a megyei kupasorozatban ugyanakkor simán, 6–2-re nyert szintén pályaválasztóként a BVLC úgy, hogy Haruna mindkét összecsapáson ott volt a pályán.

A Tamási még veretlen saját közönsége előtt, öt meccséből hármat megnyert, kettőt döntetlenre adott. A Bonyhád pedig érthetően vendégként is veretlen, négy győzelmet és egy döntetlent játszott.

„A forduló rangadója jön, az eredménynek nagy jelentősége lesz a bajnokság végkimenetelét illetően – mondta lapunknak Kiss János, a korábban több megyei I. osztályú együttes kispadján is ülő, legutóbb a Bátaszék SE-nél dolgozó, most szabadúszó szakvezető. – Ha a Bonyhád megnyeri az összecsapást, akkor meglóghat egy kicsit a többiektől, és fontos lépést tehet céljai megvalósítása felé. Ha jók az értesüléseim, mindkét csapatnak a bajnoki cím megszerzése a célja, jelen felállásban a bonyhádiakat érzem esélyesebbnek. Láttam a két csapat nyári kupameccsét, amelyet simán megnyert a BVLC, bár ebből a találkozóból felesleges kiindulni, de azért sok mindent le lehetett szűrni belőle. Azt gondolom, hogy Jammeh Haruna kiválása döntően befolyásolja majd a találkozó alakulását, a Bonyhád jól igazolt a nyáron, jobb a játékoskeretük, szerintem ők nyernek majd – zárta a Bács megyei harmadik vonalban játszó Úszód futballistája.

Az őszi mérkőzésen: Bonyhád VLC–Tamási 2009 FC 2–2. Esélyek: 45%, illetve 55%.

Tolna VFC (2.)–Majosi SE (6.)

A majosiak egy hete legyőzték az addig veretlen Tamásit – ha valami, akkor ez feltétlenül erőt és lendületet tud adni Tihanyvári László együttesének. Más kérdés, hogy a bajnoki címvédő Tolna VFC otthonában így sem a látogatók számítanak esélyesnek, főképp nem úgy, hogy legjobb védőjüket, Szőts Attilát nélkülözniük kell piros lapja miatt. A tolnaiak túlvannak egy kisabbfajta krízisen, a Dombóvártól és a Tamásitól elszenvedett két 2–1-es vereség után a hétvégén sorozatban a hatodik sikerüknek örülhettek, ráadásul Kölesden a góllövést is gyakorolhatták.

Az őszi mérkőzésen: Majosi SE–Tolna VFC 0–2. Esélyek: 70%, illetve 30%.

Dunaföldvári FC (5.)–Kölesdi SE (11.)

A kölesdiek tíz vereség mellett egy alkalommal döntetlent értek el, éppen a Dunaföldvár FC ellen. Barics Péter bosszús is volt csapatára, amely két meccs megnyeréséhez elegendő helyzetet dolgozott és hagyott ki. Most itt a lehetőség számunkra a bizonyításra, s alighanem bizonyítani is fogják, hogy tényleg csak kisiklás volt részükről az őszi. A kölesdiek valahogy csak túl lesznek az őszön, télen mindenképpen szeretnének erősíteni, új csapatot építeni.

Az őszi mérkőzésen: Kölesdi SE–Dunaföldvár FC 0–0. Esélyek: 90%, illetve 10%.

Bátaszék SE (8.)–Tevel Medosz SE (9.)

Nincs jó formában a Tevel, amely legutóbbi öt meccséből négyet elveszített, igaz legutóbb legyőzte a Dunaföldvárt (2–1). A bátaszékiek két elmaradt meccsüket is megnyerték októberben, de aztán kétszer veszítettek, legutóbb szerdán Dombóváron (0–3). A hazai pálya előnye kétség kívül mellettük szól, de semmi több.

Az őszi mérkőzésen: Tevel Medosz SE–Bátaszék SE 3–2. Esélyek: 60%, illetve 40%

Kakasd SE (10.)–Szedresi SE (7.)

A kakasdiak az első négy bajnokijukból hármat megnyertek, azóta zsinórban hétszer kikaptak. A szedresiek továbbra is hektikusan játszanak, ha jó napot fognak ki, bárkit legyőzhetnek.

Az őszi mérkőzésen: Szedresi SE–Kakasd SE 3–0. Esélyek: 45%, illetve 55%.

Megyei I. osztály, az állás 1. Bonyhád 11 9 2 0 39–9 29

2. Tolna 12 9 1 2 39–11 28

3. Tamási 12 8 3 1 34–13 27

4. Dombóvár 12 7 3 2 25–13 24

5. Dunaföldvár 12 5 3 4 22–21 18

6. Majos 12 4 3 5 21–20 15

7. Szedres 12 4 1 7 22–33 13

8. Bátaszék 12 4 0 8 27–34 12

9. Tevel 12 3 1 8 21–29 10

10. Kakasd 11 3 0 8 15–42 9

11. Kölesd 12 0 1 11 8–48 1