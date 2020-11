MLSZ: korlátozások mellett folytatódhat a megyei futball

A Magyar Labdarúgó Szövetség (MLSZ) a csapatok kérését figyelembe véve dönt a bajnokságok folytatásáról, amíg a hatósági szabályok – bár szigorú korlátozás mellett, de – engedik az edzések és mérkőzések megtartását.

Úgy tűnik, mégsem áll le az amatőr futballélet Magyarországon. Hétfőn este még úgy volt, hogy egy időre pihenőre mennek a csapatok, s ennek megfelelően több klub be is jelentette közösségi oldalán, hogy befejezettnek nyilvánítja a szezont, egyúttal lefújta az edzéseket. Kedden éjszaka azonban jött a hír, miszerint az MLSZ mégis engedélyezi az amatőr futballt, de szigorú szabályok mellett, nézők nélkül lehet csak lejátszani a találkozókat. A Magyar Közlönyben megjelent hivatalos rendelet szerint ugyanis, miközben általánosan a gyülekezés és a csoportos sportolás, így a szabadidős foci is tilos, a hivatalos rendelet lehetőséget biztosít a versenyszerű sporttevékenység – nézők kizárásával történő – folytatására.

Az MLSZ ülése jelenleg is zajlik, ha új információk derülnek ki a lebonyolítással kapcsolatban, frissítjük cikkünket!

A megyei I. osztályban három, a megyei II. osztályban szintén három, a megyei III. osztályban pedig egyaránt két-két kör találkozóit kell még lejátszani az eredeti kiírás szerint. Az utolsó megyei mérkőzéseket november 29-én, vasárnap játsszák.

Megyei I. osztály, 13. forduló, november 14., szombat: Bátaszék SE–Dombóvár FC, Bonyhád VLC–Bölcskei SE 13.30. November 15., vasárnap: Kakasd SE–Teveli Medosz SE, Dunaföldvári FC–Gerjeni SK 13.30. 14. forduló, november 21., szombat: Bölcskei SE–Tamási 2009 FC, Dombóvár FC–Bonyhád VLC, Gerjeni SK–Kakasd SE 13. November 22., vasárnap: Tevel Medosz SE–Bátaszék SE 13. 15. forduló, november 28., szombat: Bonyhád VLC–Tevel Medosz SE, Tamási 2009 FC–Dombóvár FC 13. November 29., vasárnap: Kakasd SE–Bátaszék SE, Dunaföldvár FC–Bölcskei SE 13.

Megyei II. osztály, 12. forduló, november 14., szombat: Faddi SE–Tolna VFC, Bonyhád-Börzsöny SE–Simontornya TC 13.30. November 15., vasárnap: Mórágyi SE–Aparhanti SE, Dunakömlődi SE–Őcsény SK, Nagymányoki SE–Kisdorogi FC, Madocsa SE–Szekszárdi UFC II 13.30. 13. forduló, november 21., szombat: Őcsény SK–Nagymányoki SE 13, Simontornya TC–Mórágyi SE, Tolna VFC–Bonyhád-Börzsöny SE 13, Szekszárdi UFC II–Faddi SE 17. November 22., vasárnap: Kisdorogi FC–Madocsa SE, Aparhanti SE–Dunakömlődi SE 13. 14. forduló, november 28., szombat: Bonyhád-Börzsöny SE–Faddi SE 13, Szekszárdi UFC II–Kisdorogi FC 17. November 29., vasárnap: Mórágyi SE–Tolna VFC, Dunakömlődi SE–Simontornya TC, Nagymányoki SE–Aparhanti SE, Madocsa SE–Őcsény SK 13.

Megyei III. osztály, Keleti csoport, 12. forduló, november 14., szombat: Gyönki SE–Pálfai SE, Nagydorog KSE–Györköny SE 13.30. November 15., vasárnap: Tengelici SE–Gyapa DSE, ASE Paks–Kajdacsi SE, Szedresi SE–Izmény SE, Sióagárdi SE–Dunaszentgyörgyi SE, Németkéri SE–Pusztahencsei KSE 13.30. 13. forduló, november 21., szombat: Dunaszentgyörgyi SE–Szedresi SE, Kajdacsi SE–Nagydorog KSE 13. November 22., vasárnap: Gyapa DSE–Gyönki SE, Pusztahencsei KSE–Sióagárdi SE, Izmény SE–ASE Paks, Györköny SE–Tengelici SE, Pálfai SE–Németkéri SE 13.

Nyugati csoport, 12. forduló, november 14., szombat: Dombóvári LK–Hőgyészi SCE, Döbröközi KSE–Felsőnána SE 13.30. November 15., vasárnap: Iregszemcsei SE–Magyarkeszi KSE, Dalmandi SK–Pincehelyi ATE, Regölyi SE–Tamási 2009 FC II 13.30. 13. forduló, november 21., szombat: Kaposszekcső-Csikóstőttős KSE–Regölyi SE, KSE Zomba–Iregszemcsei SE 13. November 22., vasárnap: Magyarkeszi KSE–Dombóvári LK, Tamási 2009 FC II–Dalmandi SE, Pincehelyi ATE–Nak SE, Hőgyészi SCE–Döbröközi KSE 13.

A korábbról elhalasztott, későbbiekben pótolt mérkőzéseket nem tartalmazza a lista.

Borítóképünk illusztráció