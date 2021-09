Most minden együtt van, hogy nagyot alkosson a KSC Szekszárd

Feldobódott állapotban várja a 2021/2022-es NB I- es bajnoki idény rajtját az Atomerőmű KSC Szekszárd, amely szerdán Sepsiszentgyörgyön történelmet írt azzal, hogy feljutott az Euroliga főtáblájára. Az első ellenfél vasárnap az újonc BKG Príma Akadémia lesz.

Különleges szezon lesz a 2021/2022-es az Atomerőmű KSC Szekszárd számára, ez biztos. Soha nem szerepelt a gárda a legrangosabb európai kupasorozatban, az Euroligában – a mostani idényben azonban ott lesz a legjobbak között Djokics Zseljko együttese. Igazából erre tett fel mindent a KSC a nyári felkészülési időszakban, ez lebegett a vezetőség, a szakmai stáb és a játékosok szeme előtt is. Ezért játszottak korábban soha nem látott erős ellenfelekkel, mint a két olasz sztárklub, a Reyer Venezia, vagy a Famila Schio (a Jenyiszej Krasznojarszk sem gyenge, de ők régi partnerek).

A sepsiszentgyörgyi selejtezőn pedig meg is lett ennek az eredménye, mert két rendkívül kemény összecsapást sikerült győztesen megvívniuk Studer Ágneséknek. A török Bellona Kayserit 80–70-re, a házigazda ASC Sepsit pedig hosszabbítás után 63–56-ra verték meg. Két sikertelen kísérlet (2017-ben a Montpellier, 2018-ban a Lille állította meg őket) után összejött a hőn áhított siker – alaposan meg is ünnepelte mindenki. Nemcsak az erdélyi városban, hanem csütörtökön Szekszárdon, a városi sportcsarnok előtt is, ahol szurkolók tucatjai várták a hazaérkező „hősöket”.

Az álom megvalósult, az ünneplést azonban egy időre most háttérbe kell szorítani. Vasárnap kezdődik a 2021/2022-es magyar bajnoki szezon, a nyitányon a szekszárdiak az újonc BKG Príma Akadémiát fogadják. A cél idén sem lehet más, mint az előző szezonokban – bejutni a döntőbe! Ez eddig háromszor sikerült, s mindegyik alkalommal ezüstérem lett a vége.

Egyszer azonban el kell jönnie annak a napnak, annak az idénynek, amikor a KSC felül tud kerekedni az idehaza egyeduralkodó soproniakon. Hogy ez a mostani lesz-e, azt nem lehet tudni, az mindenesetre minden eddiginél nagyobb töltetet és lökést kell, hogy adjon Bálint Rékáéknak, hogy sok-sok történelmi tett után a héten az Euroligában is történelmet írtak.

A játékoskeretben voltak változások szép számmal, kilenc év után távozott például a csapatkapitány, Theodoreán Alexandra, és négy szezon után az ötödikre már Erica McCall sem jön vissza Szekszárdra, a jelenlegi keret azonban így is ígéretes – sőt! A bosnyák–szerb kettős állampolgárságú center, Nikolina Milics nemcsak az edzőmeccseken, hanem Erdélyben is igazolta, hogy nagy erőssége lesz a csapatnak, ahogy az amerikai kisember, Leslie Vorpahl is remek kosaras. Sikerült megszerezni az egyik legtehetségesebb magyart, Mányoky Rékát, felépült bokaműtétjéből Studer Ágnes, és nagyon jó formában kezdte meg az idényt az élete sötét időszakából győztesen kikerülő, mosolygós Gereben Lívia is.

Egy szó, mint száz, most minden együtt van ahhoz, hogy nagyot alkosson a KSC. Az biztos, hogy a szurkolók el lesznek kényeztetve, hiszen olyan csapatokat láthatnak majd a szekszárdi sportcsarnok parkettjére lépni, mint az orosz Jekatyerinburg, a cseh Praha vagy a spanyol Salamanca. Nagy kérdés, hogy a sportcsarnok kapacitása megbirkózik-e az idei kihívással – az illetékeseknek lassan tényleg el kell kezdeni mozgolódni, mert ez csak a kezdet!

Legalábbis mindenki ezt reméli!

Kettős rangadó jön Szekszárdon

Történelmi nap lesz a vasárnapi a sportág megyei történetében: az Atomerőmű KSC Szekszárd és a férfi NB I/A-ban érdekelt Atomerőmű SE egymást követően lép pályára a megyeszékhely sportcsarnokában. Az ASE a Magyar Kupa-bronzérmes Szolnokkal csap össze, a mérkőzés előzeteséhez IDE kattintson!

Az Atomerőmű KSC Szekszárd kerete

1 Leslie Vorpahl (amerikai), születési év: 1995, poszt: irányító

7 Miklós Melinda, 2003, hátvéd-bedobó

9 Studer Ágnes, 1998, irányító

10 Gereben Lívia, 1999, hátvéd-bedobó

11 Mányoky Réka, 2001, bedobó

12 Zala Friskovec (szlovén), 1999, hátvéd-irányító

13 Bálint Réka, 1991, bedobó-erőcsatár

14 Krnjics Szárá (szerb-magyar), 1991, center

20 Horváth Dóra, 2003, erőcsatár-center

22 Goree Cyesha (amerikai-magyar), 1993, erőcsatár

23 Pop Annamária (román-magyar), 2002, irányító-hátvéd

31 Nikolina Milics (bosnyák-szerb), 1994, center

66 Holcz Rebeka, 2004, hátvéd-bedobó

Vezetőedző: Djokics Zseljko. Másodedző: Horváth Zsófia. Erőnléti edző: Iszidora Vasziljevics. Gyúró: Fekete Krisztián. Fizioterapeuta: Darko Antics.

A KSC mérkőzései az idei év végéig A KSC 2021-es bajnoki menetrendje. I. forduló, szeptember 26.: KSC Szekszárd–BKG Príma Akadémia 17. II. forduló, október 2.: KSC Szekszárd–Vasas Akadémia 18. III. forduló, szeptember 29.: ELTE-BEAC Újbuda–KSC Szekszárd 18.30. IV. forduló, október 9.: KSC Szekszárd–TFSE-MTK 18. V. forduló, október 16.: KSC Szekszárd–Ludovika-FCSM Csata 16.30. VI. forduló, október 24.: UNI Győr Mély-Út–KSC Szekszárd 17. VII. forduló, október 31.: KSC Szekszárd–NKA Universitas PEAC 19.30. VIII. forduló, november 20.: VBW CEKK Cegléd–KSC Szekszárd 18. IX. forduló, november 28.: KSC Szekszárd–DVTK 19. X. forduló, december 4.: PINKK-Pécsi 424–KSC Szekszárd 15. XI. forduló, december 12.: KSC Szekszárd–Sopron Basket 17. XII. forduló, december 19.: BKG Príma Akadémia–KSC Szekszárd 18.30. XIII. forduló, december 29.: Vasas Akadémia–KSC Szekszárd 18.

Az Atomerőmű KSC Szekszárd keretének egy része kicserélődött, még fiatalabb lett, de a célokból nem adnának lejjebb az új szezonban sem