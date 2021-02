Most nem termett babér az NB I-es csapatoknak

Pont nélkül maradtak a megyei csapatok a női futsal NB I hétvégi fordulójában, ahol a Szekszárdi FC csak megszorongatni tudta az Astrát, a Tolna-Mözs viszont simán kikapott a TFSE-től.

Az előző fordulóban megtörték nyeretlenségüket a szekszárdiak, akik azzal a lendülettel vetették bele magukat a válogatott játékosokkal teletűzdelt Astra elleni meccsbe is. A gól nélküli első félidő után a vezetést is megszerezték Kágyi Rebeka góljával, de – ahogy a korábbi bajnoki mérkőzéseken is előfordult – a hajrát megint a nagyobb rutinnal rendelkező ellenfél bírta jobban.

NB I, 12. forduló

Astra-HFC Üllő–Szekszárdi FC 3–1 (0–0)

Üllő, v.: Molnár P. (Páldi, Kulcsár D.).

Astra: Hargas – Kota, Varga A., Csolti, Dorner. Csere: Egri, Ganczer, Balogh N., Lipovics, Gimes. Edző: Dombó János.

Szekszárd: Kerekes B. – Mausz, Kágyi R., Nagy-Cseke, Schell. Csere: Lipovszky, Schwarcz. Edző: Kágyi István.

Gólszerzők: Ganczer (30.), Gimes (31.), Kota (35.), illetve Kágyi R. (22.).

Kágyi István: – Nem tudtunk sajnos teljes kerettel elutazni, de úgy gondolom, hogy így is megnehezítettük a nálunk sokkal esélyesebb ellenfelünk dolgát. Jól védekeztünk az első játékrészben, viszont a kontráink most nem voltak elég veszélyesek. A második félidő elején sikerült megszereznünk a vezetést, de ahelyett, hogy megnyugodtunk volna, játékunk kapkodó és pontatlan volt. Az utolsó tíz percre nagyon elfáradtunk, fejben is.

A Tolna-Mözsnek sem sikerült bravúrt elérnie, mely a legjobb formában lévő, immár hat mérkőzés óta veretlen (öt győzelem, egy döntetlen) TFSE-t fogadta. A sok nagy csatát megélt Pádár Anitát a tolnaiak sem tudták kikapcsolni a játékból, s az ő klasszisa jelentette végül a különbséget.

Tolna-Mözs–TFSE-Szertarsport.hu 1–5 (0–2)

Tolna, v.: Petrovics (Mihálovics, Hartung).

Tolna-Mözs: Deczki – Szalkai, Vámosi, Nagy N., Csapó. Csere: Kulcsár P., Horváth H., Sereg, Bajcsy, Mogyorósi, Szöllős, Damján. Edző: Reveland Zoltán.

TFSE: Móczik – Kiss G., Pádár, Folk Zs., Benkő. Csere: Ősz, Kovács Sz., Dióssy, Tell, Králik, Gruber, Janicsek, Winternitz. Edző: Csernai Gábor.

Gólszerzők: Nagy N. (38.), illetve Pádár (14., 22., 30., 33.), Kovács Sz. (9.).

Reveland Zoltán: – Dekoncentráltan és nagyon sok hibával játszottunk, amit a rutinos ellenfelünk könyörtelenül kihasznált. Szerencsére nincs sok időnk a kesergésre, hétvégén a visszavágás reményében érkezünk a TF otthonába!

Három forduló van még vissza Még három teljes forduló van vissza a női NB I alapszakaszából. A Tolna-Mözs vasárnap pótolja elmaradt meccsét a TFSE otthonában, majd utazik az Astrához és az újonc Budaörshöz, zárásként pedig a Szekszárdot fogadja március 7-én. A megyeszékhely gárdája szintén vasárnap pótolja elhalasztott találkozóját Budaörsön, a megyei derbi előtt még utazik a DEAC-hoz és vendégül látja a TFSE-t. A felsőházba az első négy csapat jut be.