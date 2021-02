Most sem sikerült meglepetést okozni a Sopron ellen

A bronzéremért léphet pályára a női Magyar Kupában vasárnap délután az Atomerőmű KSC Szekszárd, amely a mai elődöntőben alulmaradt a címvédő Sopron Baskettel szemben.

Ezt ne hagyja ki! Mutasd meg a szépséged és legyél te 2021 Tündérszépe! Tízmilliós összdíjazás, autóhasználat és modellszerződés vár a legszebbekre

Vajon bele lehet-e lépni harmadszor is ugyanabba a folyóba? Ez volt a legfőbb kérdése a soproniak elleni kupameccsnek pénteken este.

Az előző két bajnokin egy negyeden keresztül pariban volt a KSC az európai szinten is kimagaslóan teljesítő soproniakkal, de aztán a másodikban mindig jött az összeomlás, és el is dőltek az érdemi dolgok. Most nem így alakult, sőt a második felvonást két ponttal meg is tudta nyerni a Szekszárd. Az elsőt azonban nagyon megnyomta a Sopron, s bár harcoltak, küzdöttek Gereben Líviáék, ekkor nem igazán tudták tartani a lépést. Igaz, azzal a csapattal, amelyik az első tizenöt mezőnykísérletét kosárral fejezi be, nem is könnyű.

Brianna January egy perccel az első negyed vége előtt rontott először – épp a triplavonalon túlról, ahonnan előtte háromszor is eredményes volt, nagyban hozzájárulva ahhoz, hogy csapata tetemes előnyt építsen. De jól játszott Határ Bernadett és Jelena Brooks is, a palánkok alatt szinte minden labdát megkaparintottak.

Nagy volt a hátrány, mégis úgy érezte az ember, hogy ebben a meccsben bármi benne lehet. Meg aztán azt is sejteni lehetett, hogy ezt a dobóformát nem tudja majd tartani a Sopron negyven percen keresztül. A KSC meg is nyerte a második felvonást, sőt még szorosabbá is tehette volna a meccset a szünetig. Megvoltak a ziccerek, de ezt a soproni „falat” nem volt könnyű átdobni még triplából sem, mert olykor ezekbe a kísérletekbe is belenyúlt egy-egy kéz. Studer Ágnes és Theodoreán Alexandra harci kiáltása mégis azt sejtette, hogy itt még lehet valami.

Aztán nem lett. Nem lett, mert ez a Sopron ebben a helyzetben ennyivel jobb a Szekszárdnál. Talán, ha játszik Maja Skorics, vagy ha itt van Erica McCall féltestvére, DeWanna Bonner (aki vasárnap érkezik, ha minden igaz…), akkor másképp is alakulhatott volna.

A soproniak ugyanúgy megnyomták a harmadik tíz percet, ahogy az elsőt, s ezzel tulajdonképpen le is zárták a nyitott kérdéseket. A negyedikben becsületből azért még beleállt a KSC, s fel is jött tizenöt pontra, de szorosabbá nem tudta tenni az összecsapást. A zöld-sárgák a Diósgyőr ellen rámehetnek zsinórban a harmadik kupaaranyukra – de jó is leírni, hogy a szériájukat 2018-ban éppen a KSC szakította meg! Djokics Zseljko gárdája pedig vasárnap a PEAC-Péccsel mérkőzhet a harmadik helyért (a másik elődöntőben a borsodiak 50–45-re nyertek). Egy arany és két ezüst után egy kupabronzéremnek is lenne helye abban a bizonyos vitrinben.

„Nem vettük fel a kesztyűt a soproniakkal, elsősorban keménységen. Ez megmutatott a lepattanók számában (33 szekszárdi mellett 47-et szedett le a Sopron) és különösen a második félidőben” – fogalmazott a lefújás után a szekszárdiak vezetőedzője.

Killik László Női Magyar Kupa, elődöntő

Atomerőmű KSC Szekszárd–Sopron Basket 56–77 (20–33, 13–11, 9–17, 14–16)

Budapest, Gabányi László Sportcsarnok, zárt kapuk mögött. Vezette: Kapitány G., dr. Mészáros B., Goda L.

Szekszárd: STUDER Á. 18/6, Friskovec, Gereben 5, Goree 7, McCall. Csere: Krnjics 10, Miklós M., Bálint R. 11/3, Zele 2, Theodoreán 3/3. Vezetőedző: Djokics Zseljko.

Sopron: JANUARY 11/9, Fegyverneky 2, WILLIAMS 19, BROOKS 19/9, Határ 10. Csere: KRAJISNIK 14/3, Walker 2, Varga A., Czukor, Varga S. Vezetőedző: Gáspár Dávid.

Kipontozódott: Walker, a 32. percben.

Az eredmény alakulása. 3. perc: 5–9. 6. p.: 11–20. 9. p.: 15–28. 12. p.: 22–35. 15. p.: 26–39. 18. p.: 30–44. 21. p.: 33–46. 26. p.: 33–53. 30. p.: 42–61. 33. p: 50–67. 38. p.: 56–71.