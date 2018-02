Mostani helyezésük megtartása a céljuk

Vasárnap a Győri Audi ETO KC U18-as csapata ellen kezdi meg a bajnokság második körét a Szekszárdi Fekete Gólyák KC a női NB I./B Nyugati csoportjában.

Ezt ne hagyja ki! Gyurcsánynak legalább két éve van számlája az osztrák elit bankban

Az ötödik helyről várja a bajnokság második körét a Szekszárdi FGKC. A szezon előtti elváráshoz – miszerint a tabella első felében szerepeljen az együttes – képest ez a pozíció szép eredmény.

„A vártnál előrébb végeztünk ősszel, de a Mohács elleni 29–29 alkalmával is győzhettünk volna, ahogy Győrben is vezettünk már hét góllal a nyitófordulóban, mégis 25–24-re kikaptunk. Azzal a három ponttal még egy pozícióval előrébb lehetnénk – fogalmazott Horváth Szimonetta, a szekszárdi edzőpáros tagja. – A Swietelsky Szombathely csapatát bravúrral vertük 29–28-ra, arra a sikerre senki sem számított. A vasiakat leszámítva csak a tabellán előttünk végzett csapatok vertek meg bennünket. A tavaly még élvonalbeli Mosonmagyaróvár és a NEKA ellen volt ez fájó, nagyobb különbségű, a Kozármislennyel viszont szoros meccset sikerült játszanunk. A többi csapat ellen viszont hoztuk a kötelező győzelmet” – jegyezte meg az edző.

Az FGKC helyezése annak fényében is bravúr, hogy Weigel Zitát a ősz végére elveszítették, emellett sérülések és betegségek is hátráltatták a felkészülésüket. „Kisebb sérülések most is vannak, ennek ellenére mindenki bevethető lesz a hétvégén. A győriek elleni mérkőzés mindig zsákbamacska, mert csak a találkozó előtt derül ki, hogy kiket neveztek a csapatukban. Mindenesetre jó alapot adna a tavaszi szezonra, ha legyőznénk őket, ezért különösen fontos lesz ez a találkozó” – bizakodott Horváth Szimonetta.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

A Rába-partiak ebben az évben már túl vannak egy bajnokin, január 18-án, előrehozott meccsen 29–23-ra otthon kaptak ki a NEKA-tól.

„A szezon végén is szeretnénk megtartani az ötödik helyünket, de ez egyáltalán nem ígérkezik könnyű feladatnak. A közvetlen riválisainkhoz, így a Pázmándhoz, a Nagyatádhoz, a Mohácshoz, de a mindig komoly erőpróbának számító Marcali és Csurgó csapatához is mi utazunk majd tavasszal, idegenben pedig mindig nehéz játszani” – tekintett a távolabbi jövőbe a szekszárdiak edzője.

Arra pedig majd a vasárnapi bajnoki tud választ adni, hogy a két Tolna KC elleni edzőmeccs és a Téli Kupán játszott találkozók (amit veretlenül nyertek meg Tauker Erikáék a Rinyamenti KC, a PTE-PEAC és a Marcali előtt) elég volt-e a felkészülésükre.