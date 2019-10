Mostanra ért be a munkájuk gyümölcse

Nagy volt az öröm vasárnap este Kakasdon a dunaföldvári öltözőben. A vendégek óriási meglepetésre 3–0-ra legyőzték a menetelő hazaiakat, s ezzel szezonbeli első sikerüket ünnepelték. Érdekesség, hogy ezt megelőzően is a kakasdiak ellen örülhettek három pontnak a földváriak, akik az előző szezon utolsó fordulójában, június 1-jén 5–0-ra nyertek.

Azóta sok víz lefolyt a Dunán, az akkori csapatból alig maradtak hírmondók: a kapus Fogarasi Attila, a védő Tóth Dániel és a középpályás Fröhlich Rajmund játszott az akkori és a mostani meccsen is. Fogarasi remek védéseivel most is sokat tett a sikerért.

„Nagyon vártunk már erre a győzelemre – mondta a földváriak 23 éves kapusa. – Előbb szerettük volna megszerezni, de nehéz úgy, hogy a szezon előtt az egész csapatot újra kellett építeni, s többnyire olyan játékosokkal, akiknek igazából ez az első felnőtt szezonjuk. Aki látta az eddigi meccseinket, az tudja, hogy eddig sem azért voltunk nyeretlenek, mert a riválisok lefutballoztak bennünket, inkább a rutintalanság volt az oka annak, hogy nem jött az első siker. Mostanra viszont úgy érzem, hogy beérett az eddig elvégzett sok munkánk, egyre jobb formába lendülünk és csapatként is egyre jobban összekovácsolódunk. Edzőnk, Sárai György egy PRO-liszeszes szakember, profin áll hozzá a munkához, megtalálja a közös hangot a játékosokkal. Mi, úgymond öregebbek igyekszünk segíteni a fiatalokat, próbálunk nekik olyan dolgokat átadni, amelyekből tanulhatnak, amikből meríteni tudnak, amelyek segítségével könnyebben át tudnak állni a felnőtt futball nyelvezetére” – fogalmazott Fogarasi Attila, aki hozzátette, hogy bízik a sorozat folytatásában, bár ígérni nem szeret. Ugyanakkor azt leszögezte, hogy ugyanolyan lelkesen dolgoznak majd az edzéseken, ahogy eddig is tették.