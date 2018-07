Nagy bravúr Pupptól, de így sem lett érem

Jobb szereplést reméltünk, de az atomos versenyzők olimpiai indulása így sincs veszélyben.

Egy hetedik helyezés. Ez volt az Atomerőmű SE két versenyzőjének mérlege az előző hétvégén Zágrábban megrendezett Grand Prix-versenyen. Az 52 kilogrammos súlycsoportban szereplő Pupp Réka zárt hetedikként, a 100 kilogrammosok mezőnyében induló óriás, Cirjenics Miklós viszont az első találkozóján kikapott, így kiesett.

A tavaly ugyanitt ezüstérmet nyerő Pupp a hetedik hely ellenére azért megvillantotta képességeit, hiszen az első meccsén aranypontos küzdelemben vazarival legyőzte a kétszeres Európa-bajnok, kétszeres világbajnoki ezüstérmes román Chitut. A későbbi bronzérmes Charline Van Snick ellen viszont elég volt egy kis kihagyás, s a belga rivális büntetett. Nagy csalódottságra azonban nincs ok, hiszen Pupp súlycsoportjában így is biztosan őrzi olimpiai indulást jelentő helyét a világranglistán.

Cirjenics Miklósnak ezúttal nem volt szerencséje Zágrábbal, pedig az ASE klasszisa nagyon szereti a horvát fővárost. Nem csoda, hiszen tavaly aranyérmet nyert a Grand Prix-en, s most is jó formában várta a versenyt. Az első fordulóból erőnyerőként lépett túl, a másodikban azonban ipponnal kikapott a holland Simeon Catharinától, így idejekorán búcsúzott. A ranglista alapján így sincs veszélyben a tokiói olimpián való indulása, de ahhoz, hogy valóban ott lehessen Japánban, Pupphoz hasonlóan neki is jó lenne villantani egy nagyot a Judo World Tour következő állomásán, Budapesten.

Az augusztus 10-én rajtoló három napos Budapest Judo Grand Prix iránt óriási az érdeklődés, előzetesen 91 ország 676 versenyzője adta le a nevezését.

Japán fölény

Zágrábban óriási mezőny, 78 ország 508 dzsúdósa lépett tatamira. A legeredményesebben a japánok szerepeltek: három aranyat, egy ezüstöt és hat bronzérmet gyűjtöttek be. A második helyen Franciaország (2 arany, 1 ezüst, 1 bronz), a harmadikon pedig Grúzia (2 arany, 1 bronz) végzett. A mieink Karakas Hedvig bronzérmének köszönhetően hetes holtversenyben a tizennyolcadik helyen zárták a viadalt.