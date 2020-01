Nagy csatában kikapott a Diósgyőrtől a KSC

Napra pontosan majdnem kilenc hónapig volt veretlen hazai pályán az Atomerőmű KSC Szekszárd, de ma megszakadt a sorozat (a győriek tudtak nyerni legutóbb, még 2019. április 10-én Szekszárdon).

A bajnoki ezüstérmes Diósgyőr az októberi találkozó (63–69) után újfent jobbnak bizonyult Djokics Zseljko alakulatánál – s ezúttal is csak nüanszok döntöttek.

Végletekig kiélezett, nagy csatát vívott a két csapat a megyeszékhely dugig telt sportcsarnokában, minden egyes labdáért szinte vérre menő harc folyt a parketten, a védekezés magasiskoláját mutatták be a felek – ahogy arra számítani lehetett.

Támadásban viszont ezúttal is a diósgyőriek voltak jobbak. Ha őszinték akarunk lenni, akkor azt kell írnunk, hogy ezt a meccset simábban is megnyerhette volna a DVTK, mert volt olyan periódusa a meccsnek, amikor már 15 ponttal is jobban álltak (a negyedik negyed első percében 58–73 volt az állás).

A KSC azonban sokadszor bizonyította, hogy nagy küzdő, különösen saját közönsége előtt (a drukkerek előtt ismét le a kalappal), s amikor a diósgyőriek elkezdtek túlzottan magabiztossá válni, rögvest élt az eséllyel.

Erica McCall két triplája után kezdett felcsillanni a remény, Studer Ágnes hárompontosa után pedig már a győzelem is kézzel fogható közelségbe került.

A csarnokban ekkor lett csak igazán pokoli a hangulat (a DVTK-t is több mint ötven drukker kísérte el, köztük a kemény mag, amely a szekszárdi táborhoz hasonlóan végig éltette kedvenceit), de arra a bizonyos i-re nem sikerült feltenni a pontot.

Pedig, ha Ivana Dojkic triplakísérlete behullik, vagy Erica McCall pontot szerez háromszori kísérletéből, még bármi lehetett volna.

Végül nem lett meg a győzelem, pedig nagyon kellett volna, hogy az egymás elleni összevetésben jobb legyen a KSC. A DVTK nem volt fáradt a csütörtöki görögországi kupameccs után (pedig ebben is reménykedtek a KSC-nél), sőt talán nekik jött jobban, hogy lendületből, meccsből mehettek neki a rangadónak.

A KSC elveszítette szezonbeli hazai veretlenségét, de igazából semmi sem dőlt el, hosszú még a szezon, és amúgy is a rájátszásban kell remekelni.

„Az első negyedben nem sikerült a megkívánt intenzitással kezdenünk, főleg védekezésben voltunk gyengék, ami azt eredményezte, hogy sok könnyű kosarat kaptunk. El kell hinnünk a fejekben, hogy jó csapat vagyunk, és ezzel a tudattal kell minden másodpercben harcolnunk a győzelemért” – mondta a mérkőzés után Erica McCall.

A szekszárdiak szombaton Kozármislenyben lépnek pályára a PINKK-Pécs vendégeként, január 22-én, szerdán pedig folytatja nemzetközi kupakalandját: az Ek-ban a spanyol Gernika ellen idegenben kezdi meg a nyolcaddöntős párharcát.

Női NB I, a 15. forduló

ATOMERŐMŰ KSC SZEKSZÁRD–ALUINVENT DVTK 79–84 (17–26, 19–17, 22–24, 21–17) Szekszárd, 1200 néző. V: Tőzsér, Csabai-Kaskötő, Kulcsár T.

SZEKSZÁRD: Dojkic 7, Miklós M., Theodoerán 2, McCALL 23/6, Ruzicková 4. Csere: Krnjics 12, Marshall 14, STUDER Á. 15/9, Vincze N. 1, Kiss V., Bálint R. 1

Edző: Djokics Zseljko

DVTK: MEDGYESSY 12/12, Kányási 5/3, WALKER-KIMBROUGH 27, GOREE 12/3, Morrison 3. Csere: PUSZTAI P. 12, Szűcs R., Zele 2, Skorics 11

Edző: Cziczás László

Az eredmény alakulása: 3. perc: 2–10. 6. p.: 9–14. 9. p.: 13–23. 12. p.: 21–29. 15. p.: 27–31. 18. p.: 29–37. 21. p.: 38–45. 24. p.: 44–52. 27. p.: 49–62. 30. p.: 58–67. 34. p.: 63–75. 38. p.: 75–83.

Kipontozódott: Goree (40.)