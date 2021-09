Nagy fölénnyel nyert Szemerei tízezren

Negyvennyolc másodperccel javította meg tavalyi idejét Szemerei Levente a tízezer méteres magyar felnőtt bajnokságon. A Szekszárdi Sportközpont futója 29 perc és 24 másodperc alatt teljesítette a távot, s pontosan fél perccel volt gyorsabb a második helyen célba érő újpesti Vörös Márknál.

„Csere Gáspár, Palkovits István és Bicsák Bence nem indult, így én számítottam az első számú esélyesnek – mondta Szemerei Levente. – Örülök, hogy jó időeredménnyel tudtam érvényesíteni a papírformát. A mezőny tempója egy kicsit lassú volt nekem, így két és fél kilométer után ritmust váltottam, és a hátralévő kilométereket már a saját elképzeléseimnek megfelelően futottam végig. A verseny előtt huszonkilenc perc harminc másodperces időt lőttünk be, örülök, hogy jóval alatta tudtam végezni, és nem épphogy becsúsztam alá” – tette hozzá.

Szemerei Levente ezúttal edzője, Szőke Gergő nélkül utazott, de így is akadt segítője – nem is akárki. „Gergő Győrben korosztályos versenyen volt, így Csillag Balázst kértem fel, hogy kísérjen el a versenyre – folytatta a szekszárdi futó. – Örültem neki, hogy vállalta, mert ő szakmai dolgokban is tudott nekem segíteni. A versenyen volt egy kis holtpontom, úgy nyolc kilométer táján, de leküzdöttem. Maga az időeredmény nem lepett meg, mert már tavasszal is meg tudtam volna futni, szerencsére bajnoki versenyen is kijött, ami bennem van” – fogalmazott.

Szemerei Levente elárulta azt is, hogy azért is örül ennek a remek eredménynek, mert novemberben Hollandiába utazik, ahol egy tizenöt kilométeres utcai futóversenyen áll majd rajthoz Nijmegenben, s ez a forma igencsak biztató a megmérettetés előtt.

Szemerei szeretne jobbat futni Bene Barnabás 2007-es idejénél, aki 10 kilométeren 29:19 perccel tartja a magyar rekordot.

Ez történt a versenyen Eredmény, 10000 méter: 1. Szemerei Levente (Szekszárdi Sportközpont) 29:24,26 perc, 2. Vörös Márk (UTE) 29:54,55, 3. Farkas Dárius Ádám (BEAC) 29:57,96, 4. Jenkei Péter (Vasas) 30:04,31, 5. Lomb Ádám (PVSK) 30:27,42, 6. Kovács Attila (SZoESE) 31:20, 68, 7. Gyenes Donát (BEAC) 32:17,00, 8. Vígh Zoltán Krisztián (Csömöri Sport) 32:18,86.

Borítóképünkön: Szemerei Levente (128) nagy tempót diktált