Nagy nevekkel erősített a KSC Szekszárd csapata

Az amerikai Erica McCall mellett még három külföldi játékosa lesz az Atomerőmű KSC Szekszárdnak az új idényben.

A szezon utáni tréningek öt héten át tartottak, a játékosok egy része még nyaral, hogy augusztus tizenharmadikán elkezdődjön a 2018/2019-es bajnoki szezonra felkészítő munka.

Szabó Gergő, a Magyar Kupa-győztes, bajnoki ezüstöt szerző Atomerőmű KSC Szekszárd klubigazgatója elmondta, a teljes magyar mag – Kiss Virág, Theodoreán Alexandra, Studer Zsuzsa, Studer Ágnes, Gereben Lívia, Mansaré Anna Manty, Bálint Réka és Vincze Nikolett – részt vesz az első tréningen.

A légiósok közül a szerb válogatott hátvéd Nevena Jovanovics – aki két szezont töltött a PEAC-Pécsnél – augusztus 20-án érkezik. Az ausztrál Abby Bishop (az Adelaide Lightningtól érkezik), akire centerként és magas bedobóként is számíthat Djokics Zseljko vezetőedző, várhatóan szeptember elsején csatlakozik a kerethez. Magyarországon a PEAC-Pécsben és a Diósgyőrben is megfordult kosárlabdázó nevelt gyermekével költözik Szekszárdra. Jovanovics és Bishop is olimpiai bronzérmes.

Utóbbi a PEAC-Péccsel megnyerte a Magyar Kupát, a bajnokságban pedig ezüstérmet szerzett, a DVTK-val szintén ezüstöt nyert a pontvadászatban. Hazája bajnokságában, az ausztrál profi liga (WNBL) 2014/2015-ös szezonjában az évad legértékesebb játékosának választották, köszönhetően annak, hogy 13 mérkőzésen dupla-duplát ért el.

Szabó Gergő megjegyezte, azért húzódott el a kerethirdetés, mert az amerikai Erica McCall honosítása meghiúsult, így egy Puerto Ricó-i játékossal megkötött szerződésüket – mivel a bajnokságban csak két tengerentúli szerepelhet – fel kellett bontani. A közönségkedvenc McCall biztosan visszatér Tolnába. A 22 éves center jelenleg az amerikai bajnokságban (WNBA) érdekelt Indiana Fever csapatában szerepel, s a légiósok közül utolsóként, szeptember 10-én érkezik Magyarországra. A klub menedzsmentje jelenleg is gőzerővel dolgozik még egy külföldi játékos szerződtetésén.

Az Euroligában a bajnoki ezüstérmes szekszárdiaknak az előző kiíráshoz hasonlóan most is selejtezőt kell játszaniuk a tizenhatos főtáblára kerüléshez. Idén is egy francia gárda, Nevena Jovanovics korábbi csapata, a Lille vár a kék-fehérekre. Az oda-visszavágós párharc első mérkőzése októberben 10-én lesz Szekszárdon (18.30 óra), a visszavágót 17-én rendezik (20.30).

A továbbjutóra a Jekatyerinburg, az USK Prague, a Bourges, a Schio, a Braine, a Polkowice és a Nagyezsda–Cukorova párharc győztese vár a csoportkörben.

A párharc vesztese az Európa-kupa H csoportjában folytathatja a nemzetközi küzdelmeket a cseh Basketball Nymburk, a szlovák MBK Ruzomberok és a szlovén ZKK Cinkarna Celje ellen.

A KSC Szekszárd menetrendje

A szekszárdiak a zalaegerszegi Göcsej-kupa, illetve a saját szervezésű, idén már 49. alkalommal megrendezésre kerülő Sió-kupa mellett jó néhány edzőmeccsel készülnek a nemzetközi és a hazai megmérettetésekre.

A KSC felkészülési mérkőzéseinek időpontjai