Nagyon kell a három pont a Paksnak a DVTK ellen

Csak a három pont lenne az igazán megnyugtató ma a Paksi FC számára a Diósgyőr elleni bajnokin (21.05, M4 Sport). A sikerrel az atomosok a kiesést jelentő vonal fölötti pozícióban várhatnák a hétvégi záró fordulót.

A Paksi FC volt a hétvégi, 31. forduló egyik vesztese. Osztermájer Gábor együttese szombaton 3–1-re alulmaradt a Puskás Akadémia vendégeként, míg a szintén a kiesés elől menekülő Kisvárda győzni tudott Kaposváron (2–1), s a jelenleg kiesőhelyen álló Debrecen pedig hazai pályán ütötte ki a Diósgyőrt (4–0), így két pontra olvadt a paksiak előnye a DVSC-vel szemben.

A zöld-fehérek vezetőedzője a felcsúti találkozó előtt úgy számolt, a Puskás Akadémia és a DVTK ellen négy pontra van szükségük ahhoz, hogy Debrecenben már tét nélkül lépjenek pályára. Vereségükkel ez a terv már nem valósulhat meg, a miskolciak ellen így még nagyobb létszükség megszerezni a három pontot.

„Vasárnap a Kisvárda és a Debrecen is győzött, de a képlet nem változott, vagyis a Diósgyőr ellen csak a győzelem az elfogadható – fogalmazott Osztermájer Gábor. – Ellenfelünk vélhetően nem sorozatos vereségekkel szeretné befejezni az idényt, nem lesz egyszerű mérkőzés. Az eredmények egyre inkább úgy alakulnak, hogy az utolsó fordulóban sorsdöntő lehet a debreceni mérkőzésünk.”

A számolgatás házon belül is folytatódott, a szakvezető elmondta, nehéz függetleníteniük magukat a vetélytársak eredményeitől. Az élvonalban tizennegyedik szezonját töltő PFC már most bebiztosíthatja bennmaradását, amennyiben ma este legyőzi a Diósgyőrt, a DVSC viszont nem nyer délután Mezőkövesden. Még az is jó a Paksnak, ha a következő két fordulóban ugyanannyi pontot szerez, mint a hajdúságiak vagy egy ponttal kevesebbet; egy ponttal többet szerez, mint az Újpest vagy ugyanannyit, de jobb lesz a gólkülönbsége (a lilák tegnap késő este legyőzték a ZTE-t, szombaton a Kaposvárt fogadják); legalább két ponttal többet szerez, mint a Kisvárda (Puskás Akadémia otthon, DVTK idegenben).

Pontazonosság esetén elsőként a több győzelem, majd a bajnoki mérkőzések gólkülönbsége, a bajnoki mérkőzéseken szerzett több gól, az egymás ellen játszott bajnokik pontkülönbsége, az egymás ellen játszott bajnokik gólkülönbsége, az egymás ellen játszott bajnokikon az idegenben szerzett több gól, a bajnokság fair play értékelésében elért jobb helyezés, s ha még itt is egál, sorsolás dönt.

OTP Bank liga, 32. forduló

Paksi FC–Diósgyőri VTK

Paks, fehérvári úti stadion, szerda 21.05 óra

A tervezett kezdőcsapatok, Paksi FC: 31 Rácz G. – 11 Osváth, 6 Szélpál, 32 Kelemen D., 30 Szabó J. – 18 Balogh B., 22 Windecker – 10 Haraszti, 71 Szakály D., 42 Könyves – 20 Sajbán Máté. Vezetőedző: Osztermájer Gábor.

Diósgyőri VTK: 44 Danilovics – 17 Sesztakov, 33 Polgár K., 26 Szűcs K., 15 Vági – 14 Márkvárt, 22 Egerszegi – 7 Makrai, 16 Molnár G., 8 Hasani – 12 Ivanovszki. Vezetőedző: Feczkó Tamás

(A játékosok nevei előtt a mezszámukat tüntettük fel.)

Folytatódik a harc a bennmaradásért

Tovább folytatódik a versenyfutás a bennmaradásért az NB I-ben: a Debrecen a bronzérmes helyen álló Mezőkövesdnél vendégszerepel ma este, míg a Kisvárda a szintén a dobogóért harcban lévő Puskás Akadémiát fogadja.

OTP Bank Liga, 32. forduló, szerda: Mezőkövesd Zsóry FC–Debreceni VSC 16.55 (M4 Sport), Bp. Honvéd–Kaposvári Rákóczi, Új Hidegkuti Nándor Stadion 19 (M4 Sport), Kisvárda Master Good–Puskás Akadémia FC 19 (Duna World).

Az MLSZ elkészítette a záró forduló programját, eszerint a Paks szombaton 17.30 órakor lép pályára Debrecenben (M4 Sport), egy időben a Diósgyőri VTK–Kisvárda (Duna World) és az Újpest FC–Kaposvári Rákóczi találkozóval.

Az OTP Bank Liga állása 1. Ferencváros 32 22 7 3 57–21 73

2. Fehérvár 32 18 8 6 55–28 62

3. Mezőkövesd 31 14 8 9 42–29 50

4. Puskás Akad. 31 13 11 7 49–39 50

5. Zalaegerszeg 32 11 9 12 50–43 42

6. Diósgyőr 31 12 5 14 38–46 41

7. Bp. Honvéd 31 11 8 12 31–40 41

8. Újpest 32 11 7 14 40–45 40

9. Kisvárda 31 11 5 15 39–42 38

10. Paksi FC 31 10 7 14 41–50 37

11. Debrecen 31 10 5 16 46–56 35

12. Kaposvár 31 4 2 25 25–71 14

Borítókép: Könyves Norbert (középen) a paksiak házi gólkirálya, már tíz találatnál jár