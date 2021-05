Nagyon magasra tette a lécet az Atomerőmű KSC Szekszárd

Szabó Noémi nagyon büszke arra, amit a szekszárdi női kosárklub csapatai elértek a 2020/2021-es bajnoki idényben. Az Atomerőmű KSC szakmai és sportigazgatója büszke rá, hogy meg tudták rendezni az Európa Kupa négyes döntőjét, s hogy olyan játékost tudtak leigazolni, mint a kétszeres WNBA-bajnok Dewanna Bonner. A jövőt illetően egyelőre nem árult el semmit, csak annyit, hogy két héten belül minden kiderül. Izgatottan várjuk.

– A junioroknak köszönhetően újabb éremmel gazdagodott az idei kollekció. Még van hely a vitrinben?

– Találunk neki biztosan! – felelte mosolyogva Szabó Noémi, a szekszárdi klub szakmai és sportigazgatója. – Nem tudom, hogy azt tudja-e, hogy ezzel az ezüsttel újabb klubtörténelmet írtunk, hiszen korábban ebben a korosztályban nem sikerült ilyen fényes érmet szereznünk. A Studer Ágnes és Gereben Lívia fémjelezte csapatunk bronz­érmes lett, ahogy korábban a Bálint Réka fémjelezte generáció is harmadikként végzett a juniorok döntőjében.

– Nem csalódott egy kicsit sem, hiszen a kezükben volt az arany.

– Egyáltalán nem vagyok csalódott, hiszen én nem feltétlenül éremben mérem az utánpótlás sikereit, számomra sokkal nagyobb öröm és boldogság az, ha egy-egy játékos bemutatkozik a felnőtt csapatunkban. Csak édesanyámat (Harsányi Mária, a juniorok edzője – A szerk.) sajnálom egy kicsit, aki megérdemelte volna, hogy arannyal koronázza meg sikeres edzői pályafutását. Ha kicsit jobban koncentrálnak a lányok a második félidőben, akkor így is meglehetett volna az első hely. Arra viszont nagyon büszke vagyok, hogy Németh Lilit beválasztották a torna All Star csapatába, ő a döntő meglepetése volt. Ha nincs a versenykiírásban, hogy a győztesből két játékosnak kell ott lennie a torna válogatottjában, akkor Miklós Melindának is ott lett volna a helye. A Szekszárdon folyó szakmai munka elismerése volt az egész döntő, hiszen Andi Hannának, Miklós Melindának, Renczes Rebekának, Holcz Rebekának és Horváth Dórának Djokics Zseljko már a felnőtteknél is lehetőséget adott, Németh Lili remek játéka pedig édesanyám, és az amatőr NB I-es csapatunkat dirigáló Studer Zsuzsa munkáját dicséri. És tudja, hogy mire vagyok még nagyon büszke?

– Hallgatom, mondja!

– Arra, hogy öt szekszárdi játékos is meghívót kapott a korosztályos válogatott keretébe, amire még soha nem volt példa. Cziczás László Miklós Melindára, Renczes Rebekára és Holcz Rebekára is számít az U19-eseknél, Völgyi Péter pedig Németh Lilit és Horváth Dórát hívta meg az U18-as együttes összetartására. Az idősebbek július ötödikén kezdenek, nekik augusztusban Debrecenben rendezik meg a világbajnokságot, s azért nagy dolog, hogy számít rájuk, mert Renczes Rebeka márciusban volt tizennyolc, Miklós Melinda októberben lép felnőttkorba, Holcz Rebeka pedig csak tizenhét lesz júniusban. Ők még jövőre is bele fognak férni ebbe a korosztályba. Németh Lilire és Horváth Dórára nem vár idén világbajnokság, hiszen a FIBA a pandémia miatt törölte az eseményt, de úgy tudjuk, hogy hatcsapatos minitornákon szerveznek helyette számukra. Andi Hanna eddig kerettag volt az U18-as 3×3-as válogatottnál, vélhetően idén is számítanak rá. Goree Cyesha és Theodoreán Alexandra a felnőtt 3×3-as válogatottal harcol az olimpiai részvételért Grazban, Gereben Líviára pedig a ötször ötös szakágban számít Székely Norbert. Líviék most Görögországban játszanak egy felkészülési tornán.

– Studer Ágnessel mi a helyzet? Jobb már a lába?

– Nem igazán, ő most emiatt sem tudott csatlakozni a válogatott keretéhez. Szüksége van egy beavatkozásra, a bokájában a külső szalagot kell plasztikázni. A műtét után néhány nappal kezdheti meg a rehabilitációját, ami egyelőre annyiból fog állni, hogy Darko Antics és Izidora Vasziljevics irányításával a felső testét fogja erősíteni, hogy a felkészülés augusztus kilencedikei kezdetére csatlakozni tudjon a többiekhez, s a könnyített munkát el tudja kezdeni. Ügyvezetőnk, Szabó Gergő sok energiát fektetett abba, hogy a legjobb kezekbe kerüljön, sokat vitte-hozta Ágicát, akit most egy fővárosi orvos vesz majd kezelésbe. De nagyon sokat segített Vörös Tibor, a csapatunk orvosa is.

– Amikor véget ért a szezon, azt nyilatkozta, hogy hetekbe telik, mire felfogják, hogy mit is értek el. Sikerült?

– Azt gondolom, hogy igen. Volt időnk megemészteni a történéseket, s mondhatom, hogy rendkívül büszkék vagyunk! A 2017/2018-as idény mellett ez volt a legsikeresebb idényünk, mind sportszakmai, mind sportdiplomáciai szempontból. Az, hogy meg tudtuk rendezni Szekszárdon az Európa-kupa négyes döntőjét, hatalmas eredmény, ahogy az is, hogy olyan játékost tudtunk idecsábítani, mint Dewanna Bonner. Ezek is mutatják, hogy egyre inkább komolyan vesznek minket, most már felkerültünk az európai kosaras térképre. Összesen öt érmet nyertünk, a felnőtt csapatunk bajnoki ezüsttel, valamint Magyar-kupa-, illetve Európa-kupa-bronzzal gazdagodott, a Hepp-kupában ugyancsak szereztünk egy bronzot, míg most a juniorok tettek hozzá egy ezüstöt a kollekcióhoz. Magasra tettük a lécet, ám ezt a versenyt nem könnyű tartani, sem felnőtt vonalon, sem az akkreditált akadémiákkal, amelyek temérdek állami pénzből gazdálkodnak. Sokan várják már, hogy csapatot hirdessünk, még egy kis türelmet kérek, hogy minden összeálljon.

– Nekünk sem árulja el, hogy milyen lesz az új KSC?

– Azt ugyebár már tudni lehet, hogy csapatkapitányunk, Theodoreán Alexandra kilenc év után elhagyja a klubot – ezt szombaton a hivatalos honlapunkon is bejelentettük. Nagyon sajnáljuk, hiszen egy húszas évei elején járó fiatal, szőke bajai kosaras lányból a szemünk láttára Magyarország egyik legjobb játékosává nőtte ki magát Szekszárdon. Ez idő alatt szakmailag hihetetlen fejlődésen ment keresztül, emberileg a legkiválóbbikak egyike, akivel valaha találkoztam! Egy csupa szív embertől köszönünk el, de szándékosan nem búcsúzkodom, mert tudom, hogy Ali szívének egy része örökre kék marad. Szerintem pályája csúcsán távozik a klubtól… A továbbiakat illetően viszont önöktől is türelmet kérek, a következő két hétben minden kiderül. Dolgozunk a háttérben, zajlanak az egyeztetések, igyekszünk összerakni egy jó költségvetést, ami nem könnyű. Sok álmatlan éjszakánk volt, hogy merre induljunk tovább, az elnökség tagjaival karöltve azon munkálkodunk, hogy mind a hazai, mind a nemzetközi színtéren ütőképes csapatunk lehessen. Egyelőre elégedjen meg ennyivel!

– A nemzetközi színtér mit takar? Lesz végre Euroliga vagy marad az Európa-kupa?

– Még nem tudjuk, hogy Magyarországnak hány helye lesz az Euroligában. Ha kettő, akkor alanyi jogon ott leszünk a főtáblán, ha egy, akkor a selejtezőn próbáljuk meg kiküzdeni magunknak a feljutást (a szekszárdi együttes eddig kétszer próbálkozott a selejtezővel az Euroligában, s mindkétszer francia csapattal szemben maradt alul – A szerk.). Nagy kérdés, hogy az erős kosárlabdás nemzetek, mint a franciák, a törökök, az oroszok, vagy a spanyolok miként lobbiznak a helyekért. A következő napokban ez is ki fog derülni. Az ázsiónk mindenesetre nagyot nőtt az EK-bronzzal és a Final Four-rendezéssel.

– Azt elárulja, hogy ki az aki biztosan benyithat a sportcsarnok ajtaján augusztus kilencedikén?

– Vezetőedzőnknek, Djokics Zseljkónak – aki nagyon jól érzi magát nálunk, és boldogan folytatja a megkezdett munkát – 2024-ig érvényes szerződése van, ahogy a szakmai stáb többi tagja, Horváth Zsófia, Darko Antics, Izidora Vasziljevics vagy Fekete Krisztián is velünk lesz a következő idényben. A szűkebb felnőtt kerethez tartozó játékosok közül Studer Ágnesnek, Gereben Líviának, Bálint Rékának és Krnjics Szárának is érvényes a kontraktusa. Pop Annamária pedig mostantól magyarnak számít, vele megnőnek az új idényt illetően a variációs lehetőségeink. Ő akár az egyik meglepetésember is lehet. Aztán itt vannak a tehetséges fiatalok, akik már megmutatták magukat a felnőtteknél is. A többiekkel egyeztetünk, vannak A-verziók, illetve B-változatok is a tarsolyban, de addig nem szeretnék mondani semmit, amíg nem lesznek aláírt papírok.

– Ha a csapat összeállítását nem is tudhatjuk meg, annyit azért kérdeznék a szurkolók megnyugtatásául, hogy nekik mit tud ígérni?

– Nem szeretnénk alább adni a következő szezonban sem, ezt nyugodtan leírhatja. Komoly riválisai akarunk lenni a magyar élcsapatoknak, és a nemzetközi porondon is újfent maradandót szeretnénk alkotni. És ha már a szurkolóinkat említette, feltétlenül el kell mondanom, hogy nagyon jó érzés volt számunkra, hogy a bajnoki döntő negyedik mérkőzését a drukkereink előtt játszhattuk le. Szívmelengető érzés volt körbenézni a lelátókon, fantasztikus volt megtapasztalni, hogy mellettünk vannak. Ők is adtak nekünk egy pluszlökést ahhoz, hogy újult erővel vágjunk neki a következő szezon megtervezéséhez.