Nagyot harcolt a spanyolokkal a magyar válogatott

Állva tapsolta meg a közönség a magyar válogatott játékosait, akik „Köszönjük Szekszárd!” kiáltással hálálták meg a buzdítást.

Fantasztikus volt a hangulat a szekszárdi sportcsarnokban, ahol szó szerint egy gombostűt sem lehetett volna leejteni, igazából csak egy magyar bravúr hiányzott a teljes boldogsághoz.

Nagyot küzdött a három szekszárdi játékossal, Studer Ágnessel, Gereben Líviával és Goree Cyeshával felálló magyar együttes, amelynek még fél perccel a találkozó vége előtt is volt győzelmi esélye.

Mondjuk ki, írjuk le, ez egy nyerhető meccs volt, mert ezen az estén nem brillíroztak a spanyolok. De vannak olyan sztárjaik, akik amikor beállnak, képesek megváltoztatni egy összecsapás menetét. Alba Torrens két hete, az orosz Jekatyerinburg szekszárdi Euroliga-fellépésén is bizonyította, hogy világsztár, s igazából tegnap este is ő volt a mérleg nyelve (no meg a magasember, a 16 pontig jutó Maria Condé). Amikor nem volt a pályán, akadozott a spanyolok gépezete, de amikor bejött, minden sínre került. Még úgy is nyerőember tudott lenni, hogy roppant pontatlanul dobott, de amikor kellett mindig bevágott egy kosarat, vagy kiosztott egy gólpasszt.

A mieink nagyot harcoltak, s tényleg csak nüanszok hiányoztak ahhoz, hogy meglepetést okozzanak. Ha csak egy kicsivel jobban dobja a triplákat Székely Norbert csapata (1/18, illetve 6/24 volt a mutató), meg lehetett volna az áhított siker. Vagy ha nincs három és fél perccel 57–60-as állásnál a két magyar labdaeladás, most másról írhatnánk.

A bravúr elmaradt, de csüggedésre és csalódottságra így sincs ok, ez a fiatal magyar csapat bebizonyította, hogy képes a világ legjobbjaival is felvenni a versenyt (a spanyolok az európai rangsor második helyezettjei a franciák mögött), s a hátralévő mérkőzéseken képes kiharcolni azokat a győzelmeket, amelyek az Európa-bajnoki kijutáshoz kellenek majd. Akár még Spanyolországban is lehet erre esély.

A szekszárdiak közül Goree Cyesha 15 ponttal, 7 lepattanóval és 5 assziszttal bizonyult a legeredményesebbnek.

Studer Ágnesék vasárnap Izlandon folytatják az Európa-bajnoki selejtezős küzdelmeket (az összecsapás 21 órakor kezdődik).

A románok 65–59-re győztek Izland ellen.

Magyarország-Spanyolország 62-66 (15–14, 13–19, 18–20, 16–13)

Szekszárd, 1270 néző. V: Baki (török), Gajdosz (lengyel), Jevtovics (szerb)

MAGYARORSZÁG: Studer 4, LELIK 11, Raksányi, GOREE 15, HATÁR 22. Csere: Horváth B. 6/3, Kiss V. 4, Aho, Gereben

Szövetségi kapitány: Székely Norbert

SPANYOLORSZÁG: Dominguez, GIL 11/3, TORRENS 19/3, CONDE 16/6, Carrera 4. Csere: Etxarri 2, Casas 2, Cazorla 4, Ginzo, Rodriguez 8/6

Szövetségi kapitány: Miguel Méndez

Az eredmény alakulása: 4. perc: 5–3. 7. p.: 7–10. 9. p.: 13–12. 13. p.: 15–20. 16. p.: 22–22. 18. p.: 22–28. 21. p.: 28–38. 24. p.: 34–43. 26. p.: 40–43. 30. p.: 46–53. 32. p.: 50–55. 35. p.: 55–60. 38. p.: 57–64.

