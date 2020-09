NB III: az erőltetett menet után jön csak a neheze

A válogatott Nemzetek Ligája-mérkőzései miatt szünetel az OTP Bank Liga küzdelme, ezért valamennyi NB III-as bajnoki mérkőzést szombaton rendeznek.

Véget ért az erőltetett menet, mely során a három NB III-as csapatunk egy hónap alatt hét mérkőzést játszott. Sok ok az örömre egyik gárdánál sem volt, hiszen – mint ahogy azt összegeztük is – ha most érne véget a bajnokság, a Majosi SE, a Paksi FC II és a Szekszárdi UFC is búcsúzna a harmadik vonaltól. A heti egy mérkőzés több felkészülésre ad időt, kérdés, hogy ez segíti-e a gárdákat.

Az biztos, hogy könnyű mérkőzés egyik csapatra sem vár a hétvégén: a Szekszárd a bajnoki favorit Kecskemétet fogadja, de a Majos is felsőházi csapathoz látogat, míg a Paks II alsóházi derbit játszik.

Szekszárdi UFC–Kecskeméti TE, 16.30 óra.

„A folytatás sem lesz könnyű, a komoly játékerőt képviselő Kecskemétet fogadjuk. A pontszerzéshez kiváló egyéni teljesítményekre lesz szükség, valamint védekezésben alaphibákat nem követhetünk el” – fogalmazott Dienes Pál, a szekszárdiak vezetőedzője.

A szekszárdiak tervezett kezdőcsapata: Mityók – Fekete M., Márton E., Rácz F., Arena Á. – Németh K., Kvanduk J., Wirth, Béla D. – Horog, Péter A.

Monor–Majosi SE, 16.30.

„Véget ért a kemény augusztusi menet, de senki ne gondolja, hogy a szeptember könnyebb lesz – mondta lapunknak Tihanyvári László, a majosiak szakvezetője. – A monoriak életveszélyesek pontrúgásokból, és két gyors támadójukra is oda kell figyelnünk. Azt gondolom, hogy fizikálisan már utolértük a mezőnyt, de a játékunk minőségén még javítanunk kell. Ahhoz, hogy át tudjuk lépni saját árnyékukat, nem elég három-négy futballista jó játéka, az egész csapattól kell a jó teljesítmény. Nagy Norbert és Várda Ákos régóta maródi, Steinbach Mátét műteni kell, Szeiler Andor és Komáromi Bence szintén sérült. Hock Attila Robin felgyógyult, ő talán már játszhat.”

A majosiak tervezett kezdőcsapata: Steinbach G. – Kovács G., Ledneczki, Bognár S., Kugli – Nagy Zs., Kovács E., Pál M., Petrovics – Lizák P., Pál A.

Dunaújváros–Paksi FC II., 16.30 óra.

„Az elmúlt mérkőzéseken egyre jobb formát mutattunk, bízom benne, hogy hétvégén ez már pontokban is realizálódni fog. Süvöltös Adriánra és Bognár Dávidra sérülés miatt nem számíthatok” – fogalmazott Kindl István, a paksiak edzője.

Ez lesz még szombaton

NB III, Közép csoport, a 8. forduló további programja. Szeptember 5., szombat: Bp. Honvéd-MFA II–Kőrösladányi MSK 11 óra. Hódmezővásárhelyi FC–ESMTK 16.30, Vác FC–Dabas-Gyón FC 16.30, Iváncsa KSE–Taksony SE 16.30, Rákosmente FC–HR-Rent Kozármisleny 16.30, Szegedi VSE–Ferencváros II 16.30, FC Dabas–Újpest FC II 16.30 óra.

NB III., a Közép csoport állása 1. Iváncsa 7 7 0 0 19–4 21

2. Dabas 7 5 2 0 13–3 17

3. Ferencváros II 7 5 1 1 12–3 16

4. Kecskemét 7 5 0 2 23–6 15

5. H.vásárhely 7 4 0 3 14–16 12

6. Kozármisleny 7 3 3 1 14–10 12

7. Körösladány 7 3 2 2 18–10 11

8. Monor 7 3 2 2 8–9 11

9. ESMTK 6 3 1 2 9–7 10

10. Taksony 7 2 3 2 16–11 9

11. Újpest FC II 7 2 2 3 9–13 8

12. Vác 7 2 2 3 9–15 8

13. Bp. Honvéd II 5 2 1 2 7–9 7

14. Rákosmente 7 2 1 4 8–14 7

15. Dunaújváros 7 2 0 5 9–11 6

16. Szekszárd 7 2 0 5 7–11 6

17. Dabas-Gyón 6 2 0 4 5–9 6

18. Paksi FC II 7 1 2 4 7–13 5

19 . Szeged 7 1 0 6 5–18 3

20. Majos 7 0 2 5 5–25 2

Borítóképünkön: Fekete Marcell (sárgában) távoli lövéseiben is bízhatnak a szekszárdiak, de a csapattársaktól is jó játékra van szükség