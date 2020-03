Ne menjen meccsre, mert nem engedik be!

Mint azt korábban többször is megírtuk, a koronavírus-járvány miatt veszélyhelyzet elrendeléséről döntött szerdai ülésén a kormány. Ennek értelmében – a rendelet megszüntetéséig – a 100 főnél nagyobb beltéri és az 500 főnél nagyobb kültéri rendezvényeket betiltják, a sporteseményeket pedig zárt kapussá minősítették.

A Magyar Labdarúgó-szövetség tájékoztatása szerint minden – ami megyénket illeti – az NB I.-es, NB III.-as nagypályás mérkőzéseket, valamint a futsal találkozókat nézők nélkül kell megrendezni. Ennek értelmében a hétvégi Újpest FC–Paksi FC (Zalaegerszegen), a Dunaújváros–Szekszárdi UFC labdarúgó-, valamint a DEAC–Szekszárdi UFC és a Palmfood Tolna-Mözs–Miskolci Vénusz női futsalmérkőzésre sem mehetnek be szurkolók.

Jelen állás szerint a kosárlabda-mérkőzésekre is zárt kapuk mögött kerül sor, a Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége kedden egyeztet valamennyi férfi és női klubbal a bajnokság folytatásáról. Addig is biztos, hogy a pénteki Pápa–Bonyhádi KSE és a szombati Atomerőmű SE–Sopron KC bajnokira sem mehetnek be nézők. Az Atomerőmű KSC Szekszárd élvonalbeli női együttese jövő szerdán kezdi meg a rájátszást.

A Magyar Kézilabda Szövetség döntése alapján az U13-as korosztályig bezárólag valamennyi mérkőzés elmarad, az U14-esektől pedig zárt kapusak lesznek. Az NB II.-es felnőttbajnokságban a pénteki PEAC–Szekszárdi FGKC, a szombati Tolna KC–Nemesvámos, Hévíz–Tolna, Satelit SE–Hőgyészi SC és a Mecseknádasd–Holler UFC találkozó a nézők kizárásával történik majd.