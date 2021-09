Négy érmet hoztak el a Tolna megyei indulók Győrből

Győrben az Olimpiai Sportparkban rendezték a 2006-os és 2007-es születésűek számára az U16 Magyar Bajnokságot, melyen négy megyei érem is született.

A szekszárdi Gyányi Zsombor Buda két versenyszámban kvalifikálta magát, a papírformát beváltotta 1500 akadály- és 3000 síkfutásban is bronz­érmet szerzett, utóbbit új csúccsal. Szintén a korosztály leghosszabb távja hozta meg a „szokásos” dombóvári érmet is. Szalay Zóra küzdelmes három kilométer végén, jó hajrával, szintén új egyéni legjobbjával ért be harmadik helyen.

Rúdugrásban született meg a legnagyobb meglepetés. Panghy Márton, az AC Bonyhád versenyzője remek versenyzést mutatott be, 241 centin szállt be a versenybe, és minden magasságot elsőre teljesített. Scheidler Géza tanítványa eközben háromszor is megjavította egyéni csúcsát, végül 311 centiméteres eredménnyel a dobogó második fokára állhatott fel.

Eredmények

Fiúk. 3000 m: 3. Gyányi Zsombor (Szekszárdi Sportközpont) 9:16,12…, 8. Végh Zsombor (Szekszárd) 10:19,31 perc. 1500 m akadály: 3. Gyányi Zsombor 4:46,31 p. Magasugrás: 7. Gréczy Balázs (Szekszárd) 168 cm. Rúdugrás: 2. Panghy Márton (AC Bonyhád) 311 cm. Súlylökés: 10. Beke Zétény (Tamási TAM-BAU AC) 12,18 m. Diszkosz: 5. Beke Zétény 46,97 m. Kalapácsvetés: 4. Beke Zétény 57,22 m.

Lányok. 1500 m: 5. Szalay Zóra (DOVASE) 4:57,97 p. 3000 m: 3. Szalay Zóra 10:50,57 p. Súlylökés: 7. Kurcz Kata (Szekszárd) 10,80 m. Gerelyhajítás: 9. Kurcz Kata (Szekszárd) 28,48 m.

Borítókép: Panghy Márton remek teljesítményt nyújtott