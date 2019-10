Négy év után ismét szomszédvári derbit tartanak Pakson

Hosszú böjt után rendeznek újfent szomszédvári rangadót Pakson, ahova 2014 szeptembere után először tér vissza bajnoki mérkőzésre a Kaposvári Rákóczi FC.

Négy esztendő hosszú idő, ennyit kellett várni arra, hogy a paksiak ismét egy szomszédos megye csapatával mérjék össze erejüket az élvonalban. A 2014/2015-ös idényben a Pécsi MFC-vel, a Kecskeméti TE-vel és a Dunaújvárossal is nagy rangadókat vívott a PFC, de a mai ellenféllel már több mint öt éve nem találkozott tétmérkőzésen (a mérleg kiegyenlített, öt-öt paksi és kaposvári győzelem hat döntetlen mellett).

Legutóbb a somogyi megyeszékhelyen gól nélkül végeztek a paksiak, abból a csapatból Báló Tamás, Kecskés Tamás, Könyves Norbert, Szabó János, Windecker József és Bartha László tagja most is a keretnek – utóbbira azonban műtét vár, így biztosan nem lép ma pályára. Azonban nem csak Bartha lesz az egyetlen hiányzó, eltiltás miatt ugyanis Böde Dánielre sem számíthat Tomiszlav Szivics.

– A héten fontos volt, hogy a zalaegerszegi vereség után mentálisan is rendbe jöjjünk. Úgy vélem, ez sikerült is, innentől kezdve a „kötelezőnek” tűnő párharcokat muszáj lesz behúznunk, hogy továbbra is a céljainkért harcoljunk – mondta Hahn János, a paksiak házi gólkirálya. – Azt várom, hogy szép játékkal győzzünk, de ha esetleg nem is tudunk impozánsan focizni, a győzelem mindennél fontosabb.

A kaposváriakkal kapcsolatos hír, hogy kapusuk, Pogacsics Krisztián a hét közepétől ismét teljes intenzitással edz, miután múlt héten a Diósgyőr elleni bajnoki (2–0) szünetében le kellett cserélni.

OTP Bank Liga, 8. forduló

Paksi FC – Kaposvári Rákóczi FC, Paks, Fehérvári úti stadion, szombat, 17 óra. Vezeti: Bogár G. (Buzás B., Bornemissza – Karakó F., Zierkelbach). Stream: m4sport.hu

Paks: 19 Holczer – 11 Osváth, 24 Poór, 14 Fejes A., 30 Szabó J. – 88 Fejős Á., 21 Papp K., 18 Balogh B. – 42 Könyves, 9 Hahn, 16 Remili. Vezetőedző: Tomiszlav Szivics

Kaposvár: 1 Pogacsics – 6 Vachtler, 22 Hegedűs D., 14 Nagy T., 2 Fodor – 88 Nagy R., 16 Szakály A., 8 Nagy J., 7 Csiki – 9 Beliczky, 66 Ádám M. Vezetőedző: Disztl László

A játékosok neve előtt a mezszámukat tüntettük fel.

Ezeket rendezik még a fordulóban

A Bp. Honvéd ellen javíthat a Ferencváros az Európa-liga-fiaskó (részletek a 15. oldalon) után, a Fehérvár a gödörben lévő DVSC-t látja vendégül. A további program. Október 5., szombat: Újpest FC–Mezőkövesd Zsóry FC (M4 Sport) 14.30, Kisvárda Master Good–ZTE FC 17, DVTK–Puskás Akadémia 17, MOL Fehérvár FC–DVSC 19.30 (M4 Sport). Október 6., vasárnap: Bp. Honvéd–Ferencváros (M4 Sport) 16.