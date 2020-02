Negyed órán át állta csak a sarat az FGKC ellenfele

Visszavágott őszi vereségéért a Nemesvámos csapatának a Szekszárdi Fekete Gólyák KC a női NB II-es bajnokságban. A Tolna KC-nek és a Tamási KC-nek azonban nem sikerült a revans.

Szekszárdi Fekete Gólyák KC–Bajnok DSE Nemesvámos 32–21 (19–10). Szekszárd, 100 néző. V.: Rozina, Újvári. Szekszárd: Szalai Sz. – Kapás 3, NAGY Sz. 8 (5), TÓTH B. 4, BENCZE D., FEHÉR T. 7, Feri D. 1. Csere: NAGY A. (kapus), BÍRÓ F. 7, Ambrus K. 2, Kocsis A.

Hetesek: 5/5, ill. 8/7.

Kiállítások: 4, ill. 10 perc.

Negyedóra kellett, míg összeállt a szekszárdiak védekezése, addig is Nagy Szilvia és Tóth Barbara góljaival tartotta előnyét a vendéglátó (13. perc: 7–5.). A félidő utolsó hét perce Fehér Tímeáról szólt, aki ebben az időszakban öt gólt szerzett, végül komoly előnnyel mehetett pihenőre az FGKC. A szünet azonban nem tett jót a csapatnak, sokkal pontatlanabbak lettek a befejezések (40. p.: 22–15). Az utolsó harmadban sikerült rendeznie soraikat a hazaiaknak, akik Ambrus Kinga és Kapás Tekla góljaival, valamint a Bencze Dóra vezette védelmével a legnagyobb különbség alakult ki (50. p.: 29–17), amit csak kozmetikázni tudtak a vendégek. Ifi: FGKC–Budaörs 57–14.

Tabajdi Ferenc: – Tizenkét perc kellett, mire összeállt a védekezésünk, onnantól kezdve domináltuk a mérkőzést. Támadásban többen végig jó teljesítményt nyújtottak, de mindenki tudott pozitívumokat hozzátenni. Azt, hogy fejben ma mennyire „ott voltunk”, azt a mindössze három eladott labdánk és technikai hibánk mutatja, Nagy Alexandra negyvenöt százalékos védési hatékonysága is örömteli.

Marcali VSzSE–Tolna KC 29–24 (17–11). Marcali, 100 néző. V.: Ihász, Papp R. Tolna: Lénárt E. (kapus) – Csajkó 9 (2), Lengyelfalusy 4 (2), László K. 1, Molnár-Steiner 1, Pásztor F. 2, Szmacska. Csere: Agócs, Majsai-Sipos 6, Gajai, Konkoly 1, Barkóczi.

Hetesek: 3/2, ill. 4/4.

Kiállítások: 8, ill. 18 perc.

Győzelmi reményekkel utaztak Marcalira a tolnaiak, s jól is kezdték a mérkőzést, de jött egy rövidzárlat, a hazaiak 9–0-s sorozata megpecsételte a mérkőzés sorsát. A második félidőt a sok kiállítás ellenére egy góllal megnyerték Csajkó Elizáék, de ez kevés volt a győzelemhez.

Izsák Bálint: – A mérkőzés elején lépést tudtunk tartani a Marcalival, aztán jött a tízperces gólcsend, itt el is ment a mérkőzés. A második félidőben ismét nagyot küzdött a csapat, sajnos kilenc ember ellen kellett játszanunk, ami még jobban nehezítette a dolgunkat…

Tamási KC–Kozármisleny SE U22 23–35 (9–14). Tamási, 70 néző. V.: Nagy L., Szekeres L. Tamási: János F. – Farkas E. 1, Schmidt 7, Kövesdi 2, Sákovics K. 2, Gulyás L. 11 (3), Seemann. Csere: Sákovics B., Tillmann, Ribányi, Nagy S., Izsák.

Hetesek: 3/3, ill. 2/2.

Kiállítások: 4, ill. 8 perc.

A kezdeti bizonytalankodás után szervezetten és eredményesen játszottak a tamásiak, de időkérés után egy 7-0-s rohammal elléptek a vendégek. A második félidő elején egy kísérletet tettek még a hazaiak, négy gólra fel is zárkóztak, ez azonban felemésztette erejüket, így a különbség is nőtt. Ifi: 32–34.

Varga László: – Mind védekezésben, mint támadásban többet tudunk ennél, szeretném, ha ezt meg is mutatnák a következő mérkőzéseken.