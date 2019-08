Négyet lőtt az UFC a Dunaújvárosnak

Megint sikerült a javítás, a Szekszárdi UFC a dunaújvárosiak elleni fölényes hazai győzelmével feledtette a dabasi vereségét.

A Dunaharaszti ellen összejött (akkor a pécsi 4–0-t feledtette a SZUFC), s bíztunk benne, hogy ezúttal is sikerül hazai pályán javítani.

Dienes Pál gárdája egy hete kevés veszélyt jelentett a dabasiak kapujára, s bár mezőnyfölényben volt, ezzel semmire sem ment (0–2).

A szezon előtt kimondva, kimondatlanul a bajnoki címre esélyes csapatok közé sorolták a Dunaújvárost, így nem ígérkezett könnyűnek az újabb feladat, de a szekszárdiak ezúttal is megoldották.

Márton Erikék léptek fel kezdeményezően, ahogy azt Dienes edző a hazai bajnokikra beígérte. A mezőnyfölény azonban eleinte nem ígért sok jót, igaz a dunaújvárosi kontrák sem ültek. Aztán a félidő derekán gyors egymásutánban kétszer is bevette a látogatók kapuját a sárga-fekete egylet (Fejes Péter tizenegyesből talált be, aztán jött Kesztyűs Máté), amely így megnyugtató előnnyel vonulhatott pihenőre. A szünetben a drukkerek azt ecsetelték, hogy ebből akár még egy kiütéses siker is lehet, s igazából nem voltak ijesztőek a vendégek.

A fordulást követően annyit változott a játék, hogy a vasgyáriak sokkal bátrabbak lettek, akadtak is helyzeteik, de ekkor már 3–0-ra vezetett a Szekszárd, mert a Dudás Dániel gyorsan hozzátett egyet az első félidei kettőhöz. Senkit sem érdekelt, hogy a Dunaújváros szépíteni tudott, mert nem sokkal később Péter Antal egy nagy bombagóllal végképp pontot tett a meccs végére. A második félidőben annak örülhettek a hazai szurkolók, hogy sérüléséből felépülve pályára léphetett Vituska István és Juhász Máté – előbbinek ez volt az első tétmeccse a szezonban, s közel tíz év elteltével játszott újra bajnokit az UFC-ben (utoljára 2009. november 14-én, a Komló otthonában szerepelt a sárga-feketéknél).

Ha már a statisztikáknál tartunk: a szekszárdiak nagyon régen, 2015 márciusában jutottak el bajnokin négy gólig hazai pályán, akkor a megyei rangadón a Bölcskével játszottak, de hiába volt a gólzápor, 5–4-re kikaptak.

Közép-csoport, 4. forduló

Szekszárdi UFC–Dunaújváros 4–1 (2–0). Szekszárd, V: Maml Z.

Szekszárd: Szűcs K. – Kvanduk J., Márton E., Dudás D., Füredi – Királyházi (Vituska I., 67.), Budai, Lékó (Juhász M., 69.), Kesztyűs M. – Péter A., Fejes P. Vezetőedző: Dienes Pál.

Dunaújváros: Pokorni – Kis B., Busa (Áman, 74.), Dorogi (Tóth Á., 65), Horváth K., Csendes, Szepessy, Puskás G. (Al-Sheraji, 65.), Hompót, Kovács B., Barna Zs. Vezetőedző: Lőrincz Emil.

Gólszerzők: Fejes (31., 11-esből), Kesztyűs M. (35.), Dudás (47.), Péter A. (66.), illetve Kovács B. (52.).

Dienes Pál: – Gratulálok játékosaimnak! A látottak alapján ilyen arányban is megérdemelt csapatom sikere.

Az UFC vasárnap a Kelen SC vendége lesz az ötödik fordulóban (kezdés: 16 óra).

Borítóképünk az UFC Dunaharaszti elleni meccsén készült.