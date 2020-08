Négygólos előnyt engedtek ki a kezükből a paksiak a rajton

A Szekszárdi UFC kettős emberhátrányban is nyert, a Paksi FC második csapata négygólos előnyt eladva döntetlenezett, az újonc Majosi SE pedig vereséggel kezdett az NB III-as bajnokság Közép csoportjában.

Szekszárdi UFC–Dunaújváros 2–1 (2–1)

Szekszárd, 250 néző. V: Kubicsek M. (Vörös D., Rózsás R.).

Szekszárd: Mityók – Fekete M., Arena Á., Rácz Á., Füredi – Budai – Királyházi (Rácz F., 68.), Wirth (Juhász M., 82.), Németh K. – Péter A., Mayer M. (Márton E., 72.). Vezetőedző: Dienes Pál.

Dunaújváros: Pokorni – Barta (Halász, 90.), Markovics, Hompót, Báló – Barna Zs., Dorogi, Novák Zs. – Kesztyűs M. (Novák L., 84.), Szepessy, Áman (El-Sheraji, 52.). Vezetőedző: Lőrincz Emil. Gólszerzők: Mayer M. (27.), Arena Á. (43., 11-esből), illetve Dorogi (4.). Kiállítva: Németh K. (70.), Márton E. (92.).

Nagyon ráijesztett az UFC-re a Dunaújváros, amely kapufával kezdett, majd nem sokkal később gólt is szerzett. A szekszárdiak lassan vették fel a ritmust, de így is vezetéssel vonulhattak pihenni, a most igazolt Mayer Milán akcióból, Arena Ármin pedig tizenegyedből talált be. A második félidőben ívelésekkel próbálkoztak a vendégek, de az UFC védői állták a sarat, sőt nekik volt meccslabdájuk még úgy is, hogy két szekszárdi futballistát is kiállítottak.

Dienes Pál, a Szekszárd vezetőedzője: – Nagyon sokat dolgoztunk ezért a győzelemért, ráadásul hátrányból sikerült fordítanunk. Gratulálok a játékosoknak.

Körösladány MSK–Majosi SE 5–1 (2–1)

Körösladány, V: Borbás B. (Molnár A., Juhász L.).

Körösladány: Nagy B. – Krajcsó, Papp Zs. (Kisari), Zelenyánszki, Szántó, Prasler, Ilyés T., Mácsai (Knyihár), Vincze D., Pusztai A. (Ruzsa), Burai. Vezetőedző: Fodor Sándor.

Majos: Steinbach G. – Széles B. (Szeiler), Bognár S., Ledneczki, Kugli – Kovács G., Kovács E. – Lizák (Tamás B.), Hock, Petrovics (Vituska N.) – Pál A. Vezetőedző: Tihanyvári László. Gólszerzők: Ilyés T. (9., 59., 83., 91.), Széles B. (17., öngól), illetve Lizák P. (45.). Kiállítva: Ledneczki G. (82.).

Nem indult jól a majosiak NB III-as kalandja, a csapatot szállító busz lerobbant, a cserejárattal pedig csak háromnegyed órával a kezdés előtt tudtak megérkezni a több mint 300 kilométerre fekvő Körösladányba. A balszerencse-sorozat a meccsen is folytatódott, Széles Bence hozott össze egy tizenegyest, majd vétett egy öngólt, amivel meg is adta a meccs alaphangulatát. Bár Lizák Péter góljával a majosiak szépíteni tudtak – a történelmi találat a 45. percben esett –, a folytatásban is az történt a pályán, amit a hazaiak akartak. Voltak lehetőségei a Majosnak, de Ledneczki Gergő kiállítása (a védőt két sárga lappal küldték le) után már csak a különbség volt kérdéses.

Tihanyvári László, a Majos vezetőedzője: – Ízelítőt kaptunk abból, hogy mi vár ránk ebben az osztályban. Gyorsaságban, keménységben, harcosságban is javulnunk kell, van még mit dolgoznunk ahhoz, hogy sikeresek tudjunk lenni az NB III-ban.

HR-Rent Kozármisleny–Paksi FC II 4–4 (0–3)

Kozármisleny, V: Bana G. (Marozsi G., Topálszki Sz.).

Kozármisleny: Ipacs – Horváth D., Ulakity, Kirchner, Szabó D. (Babinszky, 71.), Kocsis A., Kozics (Juhász L., 56.), Berdó M., Füredi Sz., Turi T., Hampuk (Csernik, 84.). Vezetőedző: Jelena Richárd.

Paksi FC: Rácz G. – Delea, Grajzel, Lenzsér, Debreceni – Vas G., Bognár D. (Görög G., 73.), Budai I. – Süvöltős A. (Prantner Z., 63.), Sajbán Máté (Szekszárdi, 86.), Szendrei. Vezetőedző: Kindl István. Gólszerzők: Kirchner (69., 78.), Babinszky (77., 93.), illetve Debreceni (20.), Szendrei (44., 11-esből), Sajbán Máté (47.), Prantner Z. (65.). Kiállítva: Csernik (89.), Lenzsér (89.).

Hatvanöt percig ragyogóan futballozott a 18-19 éves fiatalok mellett rutinos, NB I-es futballistákat (Lenzsér, Sajbán, Rácz G.) is bedobó Paks, de a hajrára elfáradtak a vendégek, és a szerkezetet váltó mislenyiek a felívelt labdákból gólokat szerezve megmentették az egyik pontot.

Kindl István, a Paks vezetőedzője: – Elégedett vagyok csapatom játékával, teljesítményével, de az utolsó tizenöt percen dolgoznunk kell, hogy ilyen forgatókönyv ne forduljon elő legközelebb.

A Fradi és az Újpest második sora is győzött a harmadosztály nyitányán

NB III, közép csoport, Az 1. forduló további eredményei: Ferencvárosi TC II–Kecskeméti TE 1–0, Bp. Honvéd II–Iváncsa KSE 0–0, Taksony SE–Újpest FC II 0–1, Dabas-Gyón FC–Monor 0–2, ESMTK–FC Dabas 0–3, Hódmezővásárhely FC–Szegedi VSE 4–1, Vác FC–Rákosmente FC 1–2.

A 2. forduló programja, augusztus 9., vasárnap: Újpest FC II–HR-Rent Kozármisleny (Csepelen játsszák) 11, Paksi FC II–Ferencvárosi TC II 11, Iváncsa KSE–Vác FC 17.30, Rákosmente FC–Hódmezővásárhely FC 17.30, Szegedi VSE–Szekszárdi UFC (Mórahalmon játsszák) 17.30, Dunaújváros–ESMTK 17.30, FC Dabas–Dabas-Gyón FC 17.30, Monor–Körösladányi MFK 17.30, Majosi SE–Taksony SE 17.30, Kecskeméti TE–Bp. Honvéd MFA II 19.