Negyvenegy labdát adott el a Szeged és a Paks

Amíg Jászberényben egy ponttal kikapott, addig ma a Szeged otthonában egy ponttal nyert az Atomerőmű a férfi NB I-ben. Jöhet a Falco elleni rangadó!

Nincs mit szépíteni rajta, pocsék meccset játszott a két csapat. A Szeged és az Atomerőmű is gyengén dobott a pénteki bajnokin, különösen a triplákkal akadtak gondjaik (2/16, illetve 6/27 volt a mutató), és nagyon sok volt az eladott labda mindkét oldalon. A szegediek huszonegyet, a paksiak huszat szórtak el, ami azt is jelzi egyúttal, hogy még egyik csapat sem állt össze igazából.

A találkozó valójában nyugodt mederben csordogált, izgalomra nem volt oka a kevés kilátogató nézőnek, inkább csak a bosszankodás jutott nekik a sok hiba láttán. Az utolsó két perc aztán kárpótolta a drukkereket, ekkor minden benne volt a meccsben, aminek az előző harmincnyolcban kellett volna. A paksiak 61–61-nél érték utol a szegedieket, Shannon Evans triplájával már ők álltak jobban, sőt két akciót is vezethettek, de egyszer rontottak, egyszer pedig támadót fújtak a játékvezetők. A Szegednek szerencsére csak egy duplára futotta az erejéből, pedig Juhos Levente kezében még a legvégén is ott volt a győzelem lehetősége, de a triplája – ahogy az előző kettő is – lecsorgott a gyűrűről.

„Nagyon izgalmas meccs volt, mindkét csapatnak voltak jobb és rosszabb periódusai. A rengeteg eladott labdánk miatt szegediek sok könnyű kosarat dobtak, ezen mindenképpen javítanunk kell. Nem voltunk jó dobóformában, a végén volt egy kis szerencsénk is, de a lényeg, hogy sikerült győznünk” – mondta Szrecsko Szekulovics, az ASE vezetőedzője.

„Nem érdekel, hogy egy ponttal nyertünk, a lényeg az, hogy megnyertük a meccset. Köszönöm az elismerést, de ez sem foglalkoztat túlságosan. Ma nekem ment jobban, legközelebb másnak fog. Csakis a siker érdekel!” – mondta a 22 pontja mellé 4 lepattanót, 2 asszisztot és 2 kiharcolt faultot is a statisztikai lapjára irító Bojan Trajkovszki.

A paksiak hosszú negatív sorozatot törtek meg a győzelemmel, ezt megelőzően 2016 februárjában tudtak bajnokit nyerni Szegeden (90–71).

A 91–90-es jászberényi vereség után ez már a második győzelmük volt a bajnokságban. Most már jöhet az első rangadó – a Falco ellen!

Férfi kosárlabda NB I, 3. forduló

Szeged–Atomerőmű SE 63–64 (18–25, 23–16, 16–12, 6–11).

Szeged, 500 néző. V.: Kapitány G., Söjtöry T., Major Á.

Szeged Boltics 6, Wirth 5, DAVIS 18, Juhos 13/3, SULOVICS 14. Csere: Green 5/3, Vágvölgyi 2. Vezetőedző: Andjelko Mandics.

Atomerőmű SE Kovács Á. 5/3, Ruják 7/3, FAUST 10, Eilingsfeld 3/3, TRAJKOVSZKI 22/6. Csere: Medve, Jevtovics 3, S. Evans 14/3, Horváth K. Vezetőedző: Szrecsko Szekulovics.