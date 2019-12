Nehezen verte a Tisza-partiakat a Paks az év utolsó bajnokiján

Alaposan megszenvedett a szegediekkel az Atomerőmű SE a férfi NB I vasárnap esti mérkőzésén. A szünetben még vezettek a vendégek...

Szrecsko Szekulovics sokakkal lepacsizott. A szerb szakember az előző szezont az ASE kispadján kezdte, de nem jöttek az eredmények, így szezon közben elköszönt tőle a paksi klub.

Most ellenfélként tért vissza a Gesztenyés útra, mégpedig annak a Szegednek a kispadján, amelyik nagyon gyatra szezont fut, mindössze két győzelemmel a háta mögött érkezett Paksra. Egyiket éppen Szekulovics irányításával jegyezték: öt vereség után, az ünnepek előtt az oroszlányiak ellen nyert a Szedeák.

Mégsem gondoltuk, hogy meg fognak szenvedni velük a paksiak, aztán tessék!

Nem tudjuk, hogy a karácsonyi pihenő volt-e az oka, de nem igazán találta a ritmust az ASE. Talán egy kicsit a Szolnok és a Falco elleni vereség is betett a négyszeres magyar bajnoknak, de nem úgy játszottak Lóránt Péterék, ahogy a mindig kritikus paksi közönség egy ilyen ellenféllel szemben elvárná.

A szegediek meg is nyerték az első felvonást, és a nagyszünetre is ők mehettek előnnyel. Elsősorban annak köszönhetően, hogy volt egy extra teljesítmény a soraikban: a szerb Milos Miliszavljevics ihletett formában szórta a kosarakat, ráadásul a horvát Ante Krapic és az amerikai pontgyáros, Brian Asbury személyében társakra is lelt.

Szrecsko Szekulovics egy félmosolyt is eleresztett a szája szegletében, amikor a szünetben az öltöző felé sétált – bár bravúrt ígért, talán ő sem gondolta, hogy a meccs felénél náluk lesz az előny.

Dzunics Braniszlav, az ASE trénere ellenben a fejét csóválva sétált el a sajtóasztal mellett – neki volt mondanivalója az öltözőben.

Talán a fejmosásnak, az eligazításnak is köszönhetően bekezdett az ASE, 6–0-val indított a szünet után, s máris szebbnek látta minden paksi drukker a világot. Ekkor úgy tűnt, hogy lendületbe jönnek a piros-kékek, ám a szegediek ezen az estén nem adták olcsón a bőrüket. Nem engedték meglépni az Atomot, amely küzdött, olykor fogcsikorgatva, de nem ment.

Aztán jött a negyedik negyed, és jött az áttörés. Erre a 6–0-s kezdésre már igazából nem tudott válaszolni a Szeged, amely tartotta magát, próbált visszajönni, de az ASE ekkor már lélektani fölényben volt, és nem engedte ki a kezéből a vezetést. A végén Lóránt Péter higgadtan dobálta be a javára megítélt büntetőket, így hiába zárt végül 25 ponttal (közte 5 triplával) Milos Miliszavljevics, semmire sem ment vele. Az ASE-ból a 18 pontja mellé 7 lepattanót is lekapó Lóránt mellett Orlando Coleman emelkedett ki: az amerikai hátvéd 17 pontja mellé 11 lepattanót szedett le, amivel dupla duplát ért el.

„Nagyon nehéz mérkőzés volt ez. Az utolsó negyedben sikerült csak átvennünk az irányítást, és a végjátékban mi hoztunk jobb döntéseket. Gratulálok a szegedieknek is, jó meccset játszottunk” – értékelt Dzunics Braniszlav.

„A paksiak jobb csapat, mint mi vagyunk, ennek ellenére igyekeztünk felvenni a ritmust. Vezettünk, de a végét nem bírtuk. Azért fogunk dolgozni, hogy gyorsabbá tegyük a játékunkat” – fogalmazott Szrecsko Szekulovics.

Az ASE január 3-án, pénteken a Kecskemét vendégeként lép pályára.

Atomerőmű SE–Naturtex SZTE Szedeák 86–79 (19–23, 20–18, 25–25, 22–13). Paks, 1000 néző V: Benczur Tamás, Kovács Nimród János, Lengyel Ádám József.

PAKS: EVANS 12/9, Faust 8/6, COLEMAN 17/3, LÓRÁNT P. 18, Putney 8/3. Csere: J. Jackson 8, KOVÁCS Á. 12, Kis R., Velkey 3/3. Edző: Dzunics Braniszlav.

SZEGED: Asbury 13, MILISAVLJEVICS 25/15, Wirth, KRAPIC 14/3, BALMAZOVICS 16/12. Csere: Vágvölgyi Á. 11/9, Kerpel-Fronius. Edző: Szrecsko Szekulovics.

Az eredmény alakulása: 5. p.: 12–12. 10. p.: 19–23. 15. p.: 25–30. 20. p.: 39–41. 25. p.: 54–53. 30. p.: 66–66. 35. p.: 73–69. 40. p.: 86–79.

Statisztika. Mezőnybeli dobószázalék: 34/75 (45%), illetve 30/59 (51%). Lepattanók: 40 (26/14): 33 (26/7). Gólpasszok: 13, illetve 15.