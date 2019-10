Nem akar leszakadni a Tamási

A Bonyhád VLC és a Tamási 2009 FC összecsapása lesz a megyei I. osztályú focibajnokság hétvégi fordulójának rangadója. A tét nagy, a bonyhádiak élen maradnának, a tamásiak pedig felzárkóznának.

Bonyhád VLC (1.)–Tamási 2009 FC (5.)

Október 26., szombat, Kezdés: 13.30

A szezon egyik legjobb meccsét játszotta a Tamási és a Bonyhád augusztusban, a bajnokság második fordulójában. Egy korai öngóllal a tamásiak szereztek vezetést, aztán a bonyhádiak 3–1-re megléptek. A Tamási nagy hajrával kiegyenlített, de a bonyhádiak ismét előnyhöz jutottak. Végül a 94. percben, Yvan Yondo mentette 4–4-es (!) döntetlenre a csatát. Most is benne van a pakliban egy gólzáporos meccs, mert a bonyhádiak általában megszórják magukat, az előző négy meccsükből négyet úgy nyertek, hogy egyszer ötig, egyszer hétig, egyszer nyolcig jutottak. A tamásiak védekezése eddig nem igazán volt acélos, hiszen miközben a Bátaszék és a Majos 10-10, a Bonyhád 11, addig ők 22 gólt kaptak tíz meccsükön. Mégsem lehet leírni őket, már csak azért sem, mert a bonyhádiak kénytelenek lesznek nélkülözni egyik legjobb játékosukat, a fazonszabász Máté Róbertet, s kérdéses a korábban az NB I-ben is játszó, sőt gólt is szerző Pap Roland játéka is. A vendégeknek is lesz egy nagy hiányzójuk, de a műtét előtt álló Hajdók Gábor már a korábbi meccseken sem játszott, így talán őket kevésbé érinti érzékenyen a belső védő kiesése.

A meccs pikantériáját adhatja a góllövőlista két legjobb csatárának összecsapása: a bonyhádi Csigi Ádám jelenleg négy góllal előzi meg a tamási Jammeh Harunát.

„Nem tartanék a meccstől, mert hazai pályán játszunk, s itthon a hat sikerünk mellett csupán egy döntetlent játszottunk, de most más lesz a felállás, mint az eddigi találkozóinkon – mondta Köllő Roland, a bonyhádiak edzője. – Máté Róbertet Kakasdon kiállították, így rá nem számíthatok, Pap Roland pedig húzódással bajlódik, még nem lehet tudni, hogy vállalni tudja-e a játékot szombaton. Nem adjuk fel, egy kicsit más taktikával fogunk játszani, mint eddig, szeretnénk egy jó eredményt elérni. Az, hogy ez a jó eredmény döntetlen, vagy győzelem, azt a játék képe mutatja meg. A Tamásinak sokkal jobb csapata van, mint amit a tabellán elfoglalt helyezése jelez, kíváncsian várom, hogy ellenünk melyik arcukat mutatják majd. Az dönthet, hogy meg tudjuk-e állítani a támadóikat, illetve a kulcsembereink helyén pályára lépők milyen futballal tudnak előrukkolni.”

„Nem úgy szerepelünk, ahogy szerettük volna, ennek megvannak az okai – mondta Barics Péter, a tamási csapat edzője. – A következtetéseket levontuk, a problémákat kezeltük, sok mindenben előreléptünk az utóbbi hetekben, javult a védekezésünk, hatékonyabb lett a támadójátékunk, és én is még jobban megismertem a játékosokat. Úgy érzem, hogy mostanra kellően összecsiszolódtunk, és akár egy bravúrra is képesek lehetünk. A Bonyhád a mezőny legjobb futballt játszó gárdája, a régi futballistáik és az új igazolásaik jó kis csapatot alkotnak, tiszteletre méltó, amit évek óta csinálnak. Nekünk viszont nincs más választásunk, pontot kell szereznünk, mert nem szeretnénk leszakadni. Kielemeztük a hazai meccsünket, tudjuk, hogy mit rontottunk el, miben hibáztunk. Hajdók Gábort részleges szalagszakadás miatt műtik a hónap végén, rá tavaszig nem számíthatok, néhányan betegeskedtek, de bízom benne, hogy a meccsre felépülnek, és a lehető legerősebb csapatot tudom pályára küldeni.”

… a többiek

A Bonyhád–Tamási rangadó mellett még egy pikáns párosítás lesz a hétvégi fordulóban. Vasárnap a Majosi SE a Tolna VFC-t fogadja.

Tihanyvári László csapata remek formában van, előző három bajnokiját megnyerte, legutóbb Dombóváron tudott győzni 4–0-ra, s igencsak meggyőző a futballjuk. Jól védekeznek, és támadójátékuk is hatékony (a Bonyhád mögött a második legtöbb gólt lőtték).

A tolnaiak ellenben még keresik régi formájukat, egyelőre az edzőcsere sem jött be, egy hete már Iszák Gézával a kispadon kaptak ki 1–0-ra saját pályájukon a Bátaszéktől. A mutatott játékkal nincs baj, a helyzetkihasználás azonban komoly probléma a 2018-as bajnoknál. Azóta eldőlt az is, hogy Izsák Géza az őszi szezon végéig marad, a vezetés a téli szünetben keresi meg Gracza Tibor utódját.

A 11. forduló további programja

szombat: Bátaszék SE–Kakasd SE 13.30 óra. Esélyek: 70%, illetve 30%.

Szedresi SE–Dombóvár FC 13.30 óra. Esélyek: 40%, illetve 60%.

vasárnap: Majosi SE–Tolna VFC 13.30 óra. Esélyek: 55%, illetve 45%.

Dunaföldvári FC–Tevel Medosz SE 13.30. Esélyek: 55%, illetve 45%.

Mesterlövészek

A góllövőlista élcsoportja, 17 gólos: Csigi Ádám (Bonyhád), 13 gólos: Jammeh Haruna (Tamási), 9 gólos: Tóth Tamás (Bátaszék).

Megyei I. osztály, az állás 1. Bonyhád 9 7 2 0 41–11 23

2. Bátaszék 10 7 2 1 23–10 23

3. Majos 9 6 1 2 29–10 19

4. Dombóvár 10 6 1 3 24–19 19

5. Tamási 10 5 2 3 26–22 17

6. Tolna 10 3 2 5 19–15 11

7. Kakasd 10 3 2 5 16–26 11

8. Tevel 10 3 0 7 13–28 9

9. Dunaföldvár 10 1 1 8 14–34 4

10. Szedres 10 1 1 8 11–41 4

Borítóképünk a Tolna VFC – Tamási 2009 FC mérkőzésen készült