Nem akarnak letérni az útról, amelyen az ősszel elindultak

Alaposan meglepte a mezőnyt a megyei első osztályban éllovas Gerjeni SK, amely újoncként magabiztos teljesítménnyel vezeti a tabellát. Buzás Attila együttese sorozatban kivívott nyolc győzelemmel mehetett el téli pihenőre.

Amikor nyáron meglátogattuk az első osztályba tizenegy év után visszatérő gerjeni futballcsapatot, a játékosok, az edzők és a vezetők is csak reménykedtek abban, hogy újoncként megállják majd a helyüket a legmagasabb osztályban, s nem verik le azt a bizonyos lécet.

Néhány napja, amikor a téli felkészülés kellős közepén kopogtattunk újfent, már olyan céllal érkeztünk, hogy megtudjuk, mi a kiváló – és talán mondhatjuk, hogy a várakozások feletti – szereplés titka.

A gerjeniek alaposan meglepték a mezőnyt az őszi idényben. A nyitányon ugyan kettő nullára kikaptak a bátaszékiektől, a folytatásban mindössze egy döntetlent engedélyeztek ellenfeleiknek, miközben a bajnoki cím legfőbb favoritjának kikiáltott Bonyhádot oda-vissza megverték…

„Hogy mi a titkunk? Azt gondolom, hogy Buzás Attila személye – mondta Pap Milán. – Már Tolnán is szerettem vele dolgozni, s nem is volt kérdés, amikor megkeresett, hogy csatlakozok a gerjeni kerethez. Kiváló taktikai érzéke van, jók a meglátásai, remek csapatot rakott össze ismét. Jó a hangulat a csapatnál, s annak ellenére, hogy nagy céljaink vannak, nincs nyomás a játékosok vállán, felszabadultan futballozhatunk” – tette hozzá a 25 éves védő.

Pap Milán azt mondta, a bonyhádiak elleni első 3–2-es győzelmükben kell keresni a jó szereplés titkát. Az, hogy nulla kettőről fel tudtak állni, és győztek, akkora lendületet adott nekik, ami a tabella tetejéig repítette őket.

Pap Milánhoz hasonlóan Királyházi Bence is tagja volt a tolnai sikercsapatnak, amellyel aranyat és ezüstöt is nyert, sőt egy ízben lapunk szakmai versenyében az idény játékosa címet is elnyerte.

Most az NB III-as Szekszárdi UFC-től érkezett, nem titkoltan azzal a céllal, hogy a Tolna VFC után a Gerjeni SK-val is bajnoki címet ünnepelhessen a megye egyben.

„Több helyre is hívtak, kerestek a bátaszékiek is, ami jól esett – mondta Királyházi Bence. – Mindkét csapatban sok olyan játékos van, akivel futballoztam már együtt, elsősorban Buzás Attila személye miatt döntöttem a Gerjeni SK mellett. Tetszett, hogy itt komoly célok vannak, hogy aranyat akarnak nyerni, s mi tagadás, én is ezt szeretném. Az UFC-nél már nem éreztem jól magam, annak ellenére, hogy fájó szívvel hagytam el a barátaimat. De kihívásra vágytam, és hiszem, hogy itt Gerjenben megtalálom” – tette hozzá a 24 éves középpályás.

Ifjabb Buzás Attilának különös a helyzete a gerjeni csapatban, hiszen az edzője egyúttal az édesapja is, de azt mondja, ez eddig sem okozott neki problémát, mert mindketten remekül tudják kezelni a helyzetet.

„Igyekszünk elválasztani a két szerepet, apura itt, a pályán úgy tekintek, mint az edzőmre, de szerintem ez így is van rendjén – mondta ifjabb Buzás Attila. – Otthon persze sokat beszélünk a fociról, jól esik, amikor kikéri a véleményemet, hiszen ő a kispadról másképpen látja a dolgokat, mint én bent a pályán. Sárbogárdról jöttem Gerjenbe, akkor még a megye kettőben szerepeltünk, most pedig az első osztályban, az első helyen állunk. Jó a közösség, sok csapattársammal Tolnán is együtt futballoztam. Hiszünk benne, hogy megnyerjük az aranyat, mi mindent meg fogunk tenni érte” – zárta.

A gerjeniek február 21-én a sereghajtó Dunaföldvár FC otthonában nyitják a tavaszt – zsinórban a kilencedik siker újabb lökést adna nekik.