Nem bírta el két légiósa hiányát az Atomerőmű SE

Két légiósát betegség miatt nélkülöző Atomerőmű SE 80-72-re alulmaradt Szekszárdon a Zalakerámia ZTE KK ellen a férfi kosárlabda-bajnokság hétvégi fordulójában.

Kendrick Brown és Horti Bálint találkozója megadta a mérkőzés alaphangulatát. A zalaiak centerének szája olyan balszerencsésen találkozott a paksi irányítóval, hogy az felrepedt, így kevesebb mint két perc jutott neki a találkozóból. Három öltéssel varrták össze a felső ajkát, miközben társai végig vezetve ötpontos előnnyel mehettek a nagyszünetre. Pedig voltak periódusok az első félidőben, amikor úgy tűnt, fölénybe kerül az Atom. Ilyen volt Kis Raul vagy Branko Djukanovics triplája, de a kritikus pillanatokban mindig volt egy zalai, aki villanni tudott.

Ilyen lehetőségek a második félidőben is adódtak, mínusz nyolcról Eilingsfeld János büntetőivel kettőre visszajött az ASE (48–50), de a saját árnyékát – ahogy korábban az Alba Fehérvár, a Szolnok és a Sopron ellen – most sem tudta átlépni. Talán, ha a most is remeklő Brown, Eilingsfeld kettős mellé még valaki fel tudott volna nőni vagy a betegség miatt hiányzó Lovro Buljevic és Mislav Brzoja is bevethető, más lehetett volna a mérkőzés végkimenetele.

A két győzelme mellett negyedik vereségét elkönyvelő paksiak jövő héten pénteken az oroszlányi OSE Lions együtteséhez látogatnak.

Atomerőmű SE–Zalakerámia ZTE KK 72–80 (17–24, 20–18, 15–17, 20–21)

Szekszárd, 500 néző. V: Papp P., Tóth C., Fodor A.

ATOMERŐMŰ: BROWN 18/9, Frank 4, DJUKANOVICS 14/3, Melvin 4, EILINGSFELD 15. Csere: Karosi, Kovács Á. 8/3, Orgona 4, Kis R. 5/3. Edző: Teo Hojc.

ZALAEGERSZEG: WILSON 19/9, Bonifert 2, Simó 8/6, Barnett 11/3, Horti. Csere: HARRIS 4, Németh Á. 6, Révész Á. 3, Guyton 11/6, HERON 16/12.

Edző: Teo Cizmic.

Az eredmény alakulása: 3. perc: 5–8. 7. p.: 9–16. 9. p.: 13–21. 12. p.: 22–28. 15. p.: 26–34. 18. p: 32–37. 22. p.: 41–47. 25. p.: 46–50. 28. p.: 48–55. 30. p.: 52–59. 33. p.: 62–70. 36. p.: 64–74. 38. p.: 69–76.

Mestermérleg Teo Hojc: – Nem azt a formánkat hoztuk, s nem dobtunk olyan hatékonyan, amit az előző két mérkőzésen. Amikor nyertünk, csapatként játszottunk, most viszont sok volt az egyénieskedés, ami nem illik a rendszerünkben. Két fontos hiányzónk volt Lovro Buljevic és Mislav Brzoja személyében, ezért akikre számíthattam, sokat voltak a pályán, a végére el is fáradtak. Teo Cizmic: – Egyik csapat sem volt könnyű helyzetben, ellenfelünknél két meghatározó játékos hiányzott, mi pedig rossz szériában vártuk a mérkőzést. Nagyon fizikális volt találkozó, minden labdáért és dobóhelyzetért meg kellett harcolnunk, de küzdöttünk, aminek győzelem lett az eredménye.

Borítókép: Eilingsfeld János nagyot küzdött a palánkok alatt