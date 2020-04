Nem kizárólag télen, de nem is feltétlenül jégen

Ahogy az úszni tudás, úgy a korcsolyázás elsajátítása is szinte magától értetődő a természetes vízzel övezett településeken lakók számára. Igaz ez Tolnára is, ahol jelenleg is zajlik szervezett korcsolyás élet. Nem csak télen, nem csak jégen.

Tolnán mindig is népszerű téli szabadidős elfoglaltság volt a korcsolyázás a holtág város alatti szakaszának jegén, ahol nagy hokimeccseket is vívtak a spontán összeverődő csapatok. Az egyre enyhébb telek miatt biztonságos, jó minőségű jég az elmúlt években jóval ritkábban és jóval rövidebb ideig alakul ki a holtágon, ez azonban nem jelenti azt, hogy a korizni tanuló gyerekeknek, vagy a korcsolyázás és a jéghoki idősebb korú szerelmeseinek le kellene mondaniuk erről a remek mozgási lehetőségről. Az, hogy jelenleg is van szervezett korcsolyás élet a városban, elsősorban Beregi Károlynak köszönhető. A sport számos területén, a téli sportokban különösen otthonosan mozgó szakember az elmúlt években klubalapítóként, szervezőként, edzőként különösen sokat tett elsősorban a jégkorong népszerűsítéséért, fejlesztéséért a dél-dunántúli régióban, Tolnán kívül Szekszárdon és Baján is. Tolnán az ő vezetésével működik évek óta a Tolnai SE Korcsolyázó Clubja, amely elsősorban az utánpótlás-nevelésre és az „öröm hockey" játék lehetőségének biztosítására koncentrál, főként tömegsportszinten. Már 4 éves kortól kezdik a jég- és görkorcsolyázás oktatásának alapjait az edzéseken. A korcsolyázás készségének birtokában pedig következhet a jég- és görhoki játék elemeinek elsajátítása. Azokat a gyerekeket és felnőtteket pedig, akik versenyszerűen szeretnék űzni a sportágat, a Szekszárdi Jégmadarak és a Bajai Lurkók jégkorong-egyesületek szerepeltetik. A tolnai kori klub a gör- és jégkorcsolyaedzéseken, foglalkozásokon kívül kisebb versenyeket és egyéb közös programokat is szervez. Tavaly több mint ötven görkorcsolyás edzésük volt, illetve negyven feletti jeges foglalkozást tartottak a környékbeli jégpályákon. A felnőtt csoportnak 41 mérkőzésnapot szerveztek le, a gyerekek két nordic blade túrán, két kerékpártúrán, koris táborban és még halloween napján is részt vehettek. Egyik tornájukat az egyesület első hivatalos fellépésének 20. évfordulója alkalmából rendezték meg. A szekszárdi városi amatőr jégkorong bajnokságon heten, az U8-as magyar bajnokságon nyolcan vettek részt a tolnai klub tagjai közül az elmúlt évben. A járvány miatt a tolnai kori klubban is szünetelnek a foglalkozások. De mihelyst enyhül a helyzet, ott is folytatódnak az edzések. Szívességi használatra kapták az egykori kultúrházat Tolnán jégpálya nincs, a téli időjárás pedig mostanában – mint említettük – egyre kevésbé kedvez a jeges sportoknak. A megfelelő létesítmény ugyanakkor kulcskérdés. A tolnai kori klub esetében az oldotta meg a helyzetet, hogy néhány évvel ezelőtt az egykori textilgyári kultúrházat szívességi használatra megkapták a tulajdonostól. A tornacsarnok méretű épületet aztán saját erőből alkalmassá tették a görkorcsolya-görhoki edzések megtartására, többek között palánkokat felszerelve, a megfelelő világítást kiépítve, konditermet és öltözőhelyiséget is kialakítva. Jeget azonban itt sem tudnak előállítani, a jeges edzéseket Pakson, Szekszárdon és Baján tartják, és ha lehetőség van rá, a tolnai holtág jegén is eltöltenek legalább egy napot.