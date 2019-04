Nem lesz könnyű, de kell az ötödik hely a KSC-nek!

Az európai kupainduláshoz meg kell szereznie az ötödik helyet az Atomerőmű KSC Szekszárdnak. Nem lesz könnyű, mert a Cegléd csapata feljövőben van.

Simán, két győzelemmel lépett át az NKE-Csata együttesén a KSC csapata az 5–8. helyért zajló rájátszás első fordulójában. Nem gondoltuk volna, hogy így lesz, hiszen a negyeddöntős búcsú sokkolta az együttest, ráadásul a győriekkel szemben elveszített párharc után távozott a csapat egyik kulcsembere, a régóta sérült Frida Eldebrink. Djokics Zseljko csapata azonban a svéd hátvéd nélkül is magabiztosan játszott a fővárosiak ellen, akiket előbb hazai pályán (67–61), majd pedig idegenben (72–63) is legyőzött, így kivívta a jogot, hogy az ötödik helyért játszhasson.

Némi meglepetésre a ceglédiek is két meccsen léptek át a PEAC-Pécsen, amelyet előbb vendégként (82–78) sokkoltak, aztán kihasználták a hazai pálya előnyét is (72–70). Pedig előzetesen inkább a baranyaiakat vártuk volna ellenfélnek…

Az ötödik helyért zajló, két győzelemig tartó párharc szombaton Szekszárdon kezdődik (18 óra), majd pedig jövő kedden (18 óra) Cegléden jön a második találkozó. Ha szükség lesz harmadik meccsre, akkor azt május 4-én, szintén szombaton játsszák a tolnai megyeszékhely sportcsarnokában (18 óra).

„A PEAC elleni párharcban is látszott, hogy ez a Cegléd már nem az a csapat, amelyik az alapszakaszban volt – mondta Djokics Zseljko, a KSC vezetőedzője. – A rájátszásban már nincs fiatalszabály, ráadásul négy remek légiósuk van. Nagyon motiváltak lesznek, abban biztos vagyok, ezért is kérem a drukkereinket, hogy minél többen jöjjenek és buzdítsanak bennünket, mert nagy szükségünk lesz a támogatásukra. A védekezés kulcsfontosságú lesz, illetve az, hogy a vendégek pick and roll (elzárás-leválás – a szerk.), illetve kettő kettő elleni játékát hogyan tudjuk semlegesíteni. Meg akarjuk szerezni az ötödik helyet, de nagyon nehéz dolgunk lesz” – mondta a szakvezető.

A KSC Szekszárdhoz kapcsolódó hír, hogy Székely Norbert szövetségi kapitány kijelölte a női válogatott Európa-bajnokságra készülő bő keretét, amelybe négy szekszárdi játékos, Studer Ágnes, Gereben Lívia, Bálint Réka és Kiss Virág került be. A magyarok a szerbiai Nisben a törökökkel, az olaszokkal és a szlovénekkel találkoznak a csoportkörben.