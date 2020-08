Nem lett szép vége a majosiak történelmi hazai bajnokijának

Nagyon beleszaladt a késbe a Majosi SE, amelynek esélye sem volt a helyzeteit kíméletlenül gólra váltó Taksony SE ellen az NB III-as bajnokság második fordulójában.

Majosi SE–Taksony SE 1–8 (1–6) Majos, 400 néző. Vezette: Altorjay Á. (Nagy M., Schweighardt).

Majos: Steinbach G. – Kovács G. (Győrfi D., 78.), Bognár S., Szeiler, Kugli – Kovács E. – Széles B., Hock, Petrovics (Sztruhár, 70.), Tamás B. (Vituska N., a szünetben) – Pál A. Vezetőedző: Tihanyvári László.

Taksony: Palásthy D. – Szalai A., Hesz, Tóth F. (Wágner, 52.), Búrány – Tóth L. (Pataki G., 63.), Gulyás M., Gálfi, Kun – Simon A. (Balázs R., 78.), Szilágyi M. Vezetőedző: Lakatos Béla.

Szegény embert még az ág is húzza! Nem elég, hogy kulcsemberek sorát kell nélkülöznie Tihanyvári Lászlónak, a pénteki edzésen a csapat eddigi egyetlen NB III-as gólját szerző Lizák Péter is megsérült. Jobb híján két tinédzsert volt kénytelen csatasorba állítani a hazaiak mestere, ám arra, ami az első félidőben történt, ő sem gondolt. Még legrosszabb álmaiban sem. A Taksony 45 perc alatt hatszor talált be Steinbach Gergő kapujába – akit igazából talán csak egy gól miatt lehetett elmarasztalni. A korábbi NB I-es gólkirály, Simon Attila azt csinált amit akart a majosi védőkkel, Gulyás Máté élvezte a karmester szerepkörét, Búrány Zoltán pedig könnyedén fogta össze a védelmet. Pál Achilles szépítő találatában a majosiak minden dühe benne volt. A szünet után összeszedettebb lett a majosiak futballja, de ez csak arra volt jó, hogy két kapott góllal lehozzák a történelmi összecsapást.

Tihanyvári László, a Majosi SE vezetőedzője: – A sportember attól sportember, hogy a kudarcot is ugyanúgy elfogadja, ahogy a győzelmet.

Paksi FC II–Ferencvárosi TC II 0–0 Paks, 100 néző. Vezette: Gáspár A. (Gyürüsi, Keszthelyi).

Paks II: Borsos V. – Delea, Grajzel, Gévay, Debreceni – Bognár D. (Budai I., 68.), Sipos Z., Vas G. – Süvöltős A. (Kovács L., 84.), Sajbán Máté (Hahn, a szünetben), Szendrei. Vezetőedző: Kindl István.

FTC II: Szécsi – Ijonbor (Orosz M., 52.), Arday, Mazzonetta A., Hajdú R., Pócsik, Mazzonetto N. (Redzic, 66.), Molnár T., Leandro, Könczey, Szabó R. (Gera Z., 87.). Vezetőedző: Máté Csaba.

A mérkőzés elején nem találta a ritmust az atomvárosi csapat, a Ferencváros birtokolta többet a labdát, a játékrész második felében viszont kiegyenlítetté vált a játék. Fordulás után jobbára a paksiak akarata érvényesült, akcióból és pontrúgásból is veszélyeztették a vendégek kapuját, míg a másik oldalon mindössze egy gólszerzési lehetőség volt, igaz, akkor a gólvonalról kellett menteniük a védőknek. Küzdelmes mérkőzésen, nagy melegben a játék képe alapján reális eredmény született.

Kindl István, a paksiak vezetőedzője: – A Kozármislenyben mutatott játékunkhoz képest jó néhány dologban sikerült előrébb lépnünk, örülök, hogy kapott gól nélkül hoztuk le a találkozót. Gratulálok a csapatnak, nagyszerűen helytálltak.

Szegedi VSE–Szekszárdi UFC 1–3 (1–1) Mórahalom, 200 néző. Vezette: Jakab Á. (Farkas D., Czeglédi B.).

Szeged: Leindler – Kormányos, Tóth I., Csamangó, Pócs, Ondrejó (Hatvani, 56.), Beretka, Busa, Fülöp T. (Molnár K., 73.), Dóra, Zana (Pócs, a szünetben). Vezetőedző: Vágó Attila.

UFC: Mityók – Fekete M., Rácz Á., Arena, Füredi – Királyházi, Juhász M. (Béla D., 88.), Budai D., Wirth (Gellér Axel, 62.) – Péter A., Mayer (Fejes P., 68.). Vezetőedző: Dienes Pál. Gól: Busa (42.), illetve Wirth D. (40.), Fejes P. (72., 11-esből), Péter A. (88.). Kiállítva: Leindler (72.).

A taktikusan futballozó szekszárdiak értékes győzelmet arattak a nyáron nagybevásárlást tartó, tíz futballistát is igazoló szegediek ellen.

Dienes Pál, a szekszárdiak vezetőedzője: – Nagyon nehéz mérkőzésen megérdemelten nyertünk. Minden játékosom dicséretet érdemel a teljesítményéért.

Hatot lőttek az iváncsaiak a Vácnak, a Dabas FC nyerte a városi rangadót

A 2. forduló további eredményei: Újpest FC II–HR Rent Kozármisleny 2–2, Iváncsa KSE–Vác FC 6–0, Rákosmente FC–Hódmezővásárhely FC 0–1, Dunaújváros–ESMTK 0–1, FC Dabas–Dabas-Gyón FC 2–0, Monor–Körösladányi MSK 0–0. A Kecskeméti TC–Budapest Honvéd MFA II meccs lapzártánk után fejeződött be.

A 3. fordulóban, augusztus 12., szerda: Ferencváros II–Újpest II 17.30, Kozármisleny–Majos 17.30, Taksony–Monor 17.30, Körösladány–Dabas 17.30, Dabas-Gyón–Dunaújváros 17.30, ESMTK–Szeged 17.30, Szekszárd–Rákosmente 17.30, Hódmezővásárhely–Iváncsa 17.30, Vác–Honvéd II 17.30, Kecskemét–Paks II 19.