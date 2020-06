Nem lett volna igazságos, ha kiesnek az élvonalból

Nem tartotta volna igazságosnak, ha kiesik a Paksi FC, de a házi gólkirályi címről is beszélt lapunknak Könyves Norbert, aki nagyban hozzájárult az atomvárosi klub NB I.-ben maradásához.

– Szabad tudni, mi hangzott el a megbeszélésen?

– Mindenki úgy látta, hogy nagyot küzdött a csapat, jól szerepeltünk a bajnokság újraindulása után, hiszen ebben a periódusban csak egyszer kaptunk ki, akkor is a végül bronzérmes Puskás Akadémiától – felelte Könyves Norbert, aki délelőtt még türelmet kért egy csapatmegbeszélés miatt, délután viszont már örömmel állt lapunk rendelkezésére. – Emellett döntetlent értünk el a bajnok Ferencváros és az ezüstérmes Fehérvár ellen, a sokáig dobogón álló Mezőkövesdet pedig legyőztük. Tudjuk, hogy a végelszámolásnál az egész szezont kell figyelembe venni, de semmiképp sem érdemeltünk volna kiesést – mondta lapunknak Könyves Norbert, a paksiak támadója.

– Kanyarodjunk vissza szombatra: hogy élte meg a debreceni találkozót?

– Az egy pontra feltétlenül rászolgáltunk, sőt ha jobban koncentrálunk, akár a mérkőzést is lezárhattuk volna az első félidőben. A helyzeteinket viszont, ahogy sajnos a szezonban többször is előfordult, nem sikerült belőnünk, ezzel pedig a saját dolgunkat nehezítettük meg. A hajrában a hazaiak is megnyerhették volna a találkozót, de még egyszer mondom, nem lett volna igazságos, ha a Paksi FC-nek kellett volna elbúcsúzni az NB I.-től.

– Hogyan emlékszik vissza a végül bennmaradást érő találatára?

– Nagyot harcolt a labdáért a jobb szélen Osváth Attila, beadására pedig jól érkeztem, megelőztem a védőmet és a kapus mozgásával ellentétes irányba fejeltem a labdát. Mindig különleges, ha pályára lépek Debrecenben (Könyves 2019 telén két és fél év után a Lokit elhagyva érkezett az atomvárosiakhoz – a szerk.), de azt a korszakot már lezártam, jelenleg a Paks játékosa vagyok, a Paks sikereiért küzdök, ha pályára lépek. Úgy tűnik, a sors úgy akarta, hogy az én gólom döntsön a bennmaradásról.

– Egyéni célt is talált magának a szezon végére, megdönteni az eddigi legeredményesebb szezonját. Ez is sikerült, így vált tökéletessé az idény?

– Akkor lett volna tökéletes, ha nem az utolsó fordulóban kell kiharcolnunk az NB I.-es tagságunkat. Szerettem volna tíz gól fölött teljesíteni, eddig ugyanis az volt a maximum, még a 2014/2015-ös szezonban, szintén paksiként szereztem ennyi gólt. Örülök, hogy sikerült megdöntenem, de több is lehetett volna bennem, ha nincs például a hárommeccses eltiltásom vagy a kisebb sérüléseim. Így sem volt messze a gólkirályi cím, de majd a következő szezonban újra ráhajtok.

– Ami itt van a nyakukon!

– Rövid lesz a nyári szünet, július közepén már kezdődik a felkészülés. Jelenleg még Pakson vagyok a családdal, de pár napra hazalátogatunk Szerbiába, ahol az ismert okok miatt már négy hónapja nem voltunk. Ott mindig ki tudok kapcsolódni, ki tudom magam pihenni, hogy újult erővel vághassak bele a munkába – zárta a tizenegy találattal házi gólkirályi címet szerző támadó, akinek szerződéséből egy év hátravan, így a 2020/2021-es szezonban is a paksiakat erősítheti.

A legeredményesebb szezonja volt

Könyves Norbert huszon­nyolc bajnoki mérkőzésen lépett pályára az OTP Bank Liga 2019/2020-as idényében, amit tizenegy góllal (és két assziszttal) zárt, vagyis majdnem minden negyedik találatát ő szerezte a negyvenhat gólig jutó Paksi FC-nek. Kaposváron (3-0) és Mezőkövesden (2-0) duplázni tudott, de az Újpest ellen is kétszer volt eredményes, míg a Puskás Akadémiának, a Diósgyőrnek, a Fehérvárnak, a Zalaegerszegnek és a Debrecennek egyszer-egyszer köszönt be. Tizenegy gólja plusz hat pontot jelentett csapatának, vagyis nagyban hozzájárult a Paks bennmaradásához.

Az NB I. végeredménye 1. Ferencváros 33 23 7 3 58–24 76

2. Fehérvár 33 18 9 6 56–29 63

3. Puskás Akad. 33 14 12 7 52–41 54

4. Mezőkövesd 33 14 8 11 42–31 50

5. Bp. Honvéd 33 12 8 13 36–43 44

6. Újpest 33 12 7 14 45–45 43

7. Zalaegerszeg 33 11 10 12 40–50 43

8. Kisvárda 33 12 6 15 42–43 42

9. Diósgyőr 33 12 5 16 40–52 41

10. Paksi FC 33 11 8 14 46–53 41

11. Debrecen 33 11 6 16 48–57 39

12. Kaposvár 33 4 2 27 27–80 14

