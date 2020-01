Nem sikerült megállítani a listavezetőt, kikapott a KSC

Három negyedig pariban volt a címvédővel az Atomerőmű KSC Szekszárd, végül 65-59-re kikapott a Sopron Baskettől.

A két csapat mérkőzésén az első dicséretet még a feldobás előtt ki lehetett osztani a két szurkolótábornak (Sopronból közel százan érkeztek), akik bajnoki döntőhöz méltó hangulatot teremtettek a szekszárdi sportcsarnokban. Ilyen atmoszférájú találkozó talán éppen a KSC történetének első bajnoki döntőjében, 2017. április 25-én, vagyis napra pontosan két éve és kilenc hónapja volt.

Talán a körítésnek is betudható (hazai részről öten, vendégeknél hatan voltak ott azon a meccsen), hogy két és fél percig nem született pont. Na meg annak, hogy mindkét csapat híres a jó védekezéséről. Erre az elmúlt mérkőzéseken a KSC rácáfolt, most azonban felszívták magukat Studer Ágnesék. A fiatal irányító régi fényét megcsillogtatva az első negyed végén dudaszós triplával sokkolta a soproniakat, csapatszinten pedig többször is sikerült kivédekezniük a vendégek támadásait. A 8-7-es soproni vezetés után a nagyszünetig nem engedték ki a kezükből az előnyt.

Nem profi csapatról, ráadásul a címvédőről lett volna szó, ha ezt annyiban hagyta volna, hosszú idő után sikerült átvennie a vezetést Gáspár Dávid együttesének (38–39), de megtörni nem tudta a szervezetten játszó szekszárdiakat. Az utolsó negyedre, 47–47-es állásnál egy új mérkőzés kezdődött. A végét a Sopron bírta jobban idegekkel, ennek ellenére megérdemelten zúgott a „büszkék vagyunk rátok” rigmus a Kadarka Brigade tagjaitól.

Sok idejük nem lesz Erica McCalléknak a sebek nyalogatására, szerdán 18 órakor a spanyol Gernikát fogadják. Akkor talán még ennél is nehezebb feladatuk lesz, hiszen 18 pontos hátrányt kellene ledolgozniuk.

Kosárlabda, női NB I, 17. forduló

Atomerőmű KSC Szekszárd–Sopron Basket 59–65 (18–13, 18–22, 11–12, 12–18)

Szekszárd, 1200 néző. V: Földházi, Tóth C., Györfy

Szekszárd: DOJKIC 10/3, Miklós M. 3, MARSHALL 10, McCALL 11/6, KRNJICS 12. Csere: Studer Á. 9/3, Ruzicková 4, Theodoreán, Bálint R. Edző: Djokics Zseljko

Sopron: JANUARY 9/3, Czukor 2, CRVENDAKICS 22/3, BROOKS 14/6, HATÁR 4. Csere: Fegyverneky, Dupree 7, Krajisnik 4, Varga K. 3/3, Dubei. Edző: Gáspár Dávid

Kipontozódott: McCall (40.).

Az eredmény alakulása: 3. perc: 3–2. 7. p.: 13–8. 12. p.: 22–17. 15. p.: 27–25. 18. p.: 32–30. 21. p.: 38–35. 24. p.: 40–41. 27. p.: 45–45. 32. p.: 47–52. 35. p.: 49–54. 38. p.: 54–59.