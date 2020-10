Nem sok babér termett a Tolna megyei csapatoknak

A paksi fiatalok 0–0-s döntetlenje miatt nem maradtak pont nélkül a Tolna megyei együttesek az NB III-as bajnokság hétvégi fordulójában.

A Szekszárdi UFC nem tudott kilábalni a hullámvölgyből, Dienes Pál együttese az első játékrészben még 0–0-ra állt a Taksony ellen, de a szünet után a vendégek három gólt is szereztek (a javukra megítélt tizenegyes azért vicces volt…), így biztosan győztek. A szekszárdiak immáron tíz mérkőzés óta nem nyertek.

A majosiak is gólnélküli döntetlenre álltak a szünetben a Rákosmente vendégeként, sőt egészen a 82. percig őrizték az egy pontot. Ám jött egy védelmi megingás, amit kihasználtak a fővárosiak, majd pedig egy újabb góllal be is biztosították győzelmüket. Továbbra is vár első sikerére Tihanyvári László csapata.

A paksiak végig domináltak a Honvéd második csapatának otthonában, s csak önmaguknak köszönhették, hogy nem tudták elhozni a három pontot, amire pedig a látottak és a kidolgozott ziccerek száma alapján rászolgáltak volna. Kindl István gárdája így is a legjobban álló Tolna megyei együttes a tabellán.

Bp. Honvéd-MFA II–Paksi FC II 0–0

Budapest, v.: Kiss A. (Molnár A., Erdélyi Á.).

Bp. Honvéd II: Horváth A. – Uzoma, Kálnoki Kis (Csányi Á., 43.), Török E., Csörgő, Eördögh, Gale (Nagy S., 69.), Lukács D. (Feledy, a szünetben), László D., Pekár I., Keresztes N. (Pisont P., 87.). Edző: Simon Miklós.

Paks II: Delea, Grajzel, Szekszárdi (Bognár D., 62.), Debreceni – Sipos Z., Vas G., Nagy R. – Görög (Gyurkits, 69.), Budai I. (Ribár, 83.), Szendrei. Vezetőedző: Kindl István.

Kindl István, a paksiak vezetőedzője: – Gratulálok a csapatnak, jól játszottunk, ziccereket alakítottunk ki, de megint hiányoltam a győzni akarást. Ennek ellenére és az elmúlt mérkőzések láttán úgy érzem, hogy megérkeztünk az NB III-as felnőttbajnokságba!

Szekszárdi UFC–Taksonyi SE 0–3 (0–0)

Szekszárd, V: Kubicsek M. (Mózsa Á., Rózsás R.).

Szekszárd: Szűcs K. – Fekete M., Márton E., Rácz Á., Németh K. – Fejős Á. (Horog Á., 72.), Béla D., Arena, Lékó (Királyházi, 56.), Budai D. – Mayer (Fejes P., 56.), Vezetőedző: Dienes Pál.

Taksony: Palásthy D. – Hesz, Szalai A., Búrány, Gulyás M., Fodor D. (Király M., a szünetben), Simon A., Tóth L. (Félegyházi, 84.), Kun L., Pesti D., Tóth F. (Balázs R., 72.). Vezetőedző: Schőn László.

Gól: Simon A. (49., 54.), Búrány (78.).

Dienes Pál, a szekszárdiak vezetőedzője: – Ma gyengén játszottunk…

Rákosmente FC–Majosi SE 2–0 (0–0)

Budapest, RKSK sporttelep, V: Újhelyi T. (Szarvas L., Juhász Á.).

Rákosmente: Kovács B. – Nyul K., Nagy J. (Olasz G., 75.), Darabont, Balaskó, Torda B. (Ott, a szünetben), Győrfi B. (Vattai B., 75.), Bányai P. (Molnár A., 80.), Lovász B., Markos M., Horváth R.

Majos: Genzler – Vituska N. (Kovács G., 71.), Simó, Bognár S., Kugli – Nagy Zs., Széles B., Lizák P. (Hock, 55.), Petrovics (Pál A., 67.) – Pál M., Tamás B. (Kovács E., 55.). Vezetőedző: Tihanyvári László.

Gól: Balaskó (82.), Molnár A. (93.).

Kiállítva: Hegedűs P. (75., a kispadról).

Tihanyvári László, a majosiak vezetőedzője: – Az a csapat, amelyik a sokadig gólját is be tudja kapni szögletből, az nem érdemel pontot, pedig a látottak alapján az egyikre rászolgáltunk volna.

NB III, Közép csoport, a 12. forduló további eredményei: Dabas-Gyón FC–Kecskeméti TE 2–1, ESMTK–Körösladányi MSK 1–1, Hódmezővásárhely FC–HR-Rent Kozármisleny 0–1, Vác FC–Ferencvárosi TC II 1–2, Szegedi VSE–Monor 1–4, Dunaújváros–FC Dabas 0–1. Az Iváncsa KSE–Újpest FC II találkozót decemberre halasztották.

A Tolna megyei gárdák közül a Paksi FC II a Vácot fogadja (11 óra), a Majosi SE az Iváncsát látja vendégül (15 óra), a Szekszárdi UFC pedig Kozármislenybe látogat (15 óra) október 11-én, vasárnap.

NB III., a Közép csoport állása 1. Kecskemét 12 9 0 3 34–10 27

2. Ferencváros II 12 8 3 1 22–6 27

3. Iváncsa 10 8 2 0 24–7 26

4. Dabas 12 7 4 1 21–8 25

5. ESMTK 12 6 3 3 19–14 21

6. Körösladány 12 5 5 2 25–14 20

7. Kozármisleny 11 5 5 1 22–14 20

8. Taksony 12 5 3 4 24–18 18

9. Monor 12 5 3 4 19–19 18

10. Bp. Honvéd II 12 4 4 4 16–20 16

11. Újpest II 11 4 3 4 18–18 15

12. Rákosmente 12 4 2 6 15–20 14

13. Dabas-Gyón 12 4 1 7 13–15 13

14. Dunaújváros 12 4 0 8 17–19 12

15. H.vásárhely 12 4 0 8 17–29 12

16. Paksi FC II 11 3 3 5 11–17 12

17. Vác 11 3 2 6 14–22 11

18. Szekszárd 12 2 3 7 9–17 9

19. Szeged 12 2 1 9 11–32 7

20. Majos 12 0 3 9 9–41 3

Borítóképen: Tihanyvári László, a Majosi SE vezetőedzője