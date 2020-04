Nem tizenegy játékosban gondolkodik a paksi edző

Cserekirálynak titulálta Osztermájer Gábort, a Paksi FC vezetőedzőjét a csakfoci.hu internetes oldal. A PFC szakvezetője 14 forduló alatt negyvenkétszer változtatott, s ezek a cserék hat góllal segítették a csapatot.

„Sosem tizenegy emberben gondolkozom, sokkal inkább teljes csapatban, és ezt mindig elmondom az öltözőben is. A csere egy rossz szó, helyette inkább úgy fogalmaznék, kicsit később áll be. Éppen ezért minden játékosomban folyamatosan próbálom tudatosítani, mennyire fontos, ha valaki lehetőséget kap, akkor hozzá tudjon tenni a csapat addigi munkájához” – nyilatkozta a kimutatásról a Paksi FC internetes oldalának a tréner, aki azt is hozzátette, mindig igyekszik a lehető legtudatosabban változtatni, és általában előre eltervezi a meccs minden mozzanatát, felkészülve az összes lehetséges variációra.

Az oldal arról is megkérdezte a szakembert, hogy miként telnek a napjai.

„Ahogy már beszéltük, kéthetente kapnak új programot az otthon készülő játékosok. Az elküldött edzéstervek mindig változnak egy kicsit, hogy ne legyen teljesen monoton a munkafolyamat. Mivel a futball egy csapatjáték, nem meglepő, mindenkinek hiányoznak a társak, a csapat. Továbbra is szinten tartás folyik, és az alap állóképességet fejlesztjük. Minden erőnkkel azon vagyunk, hogy a sajnálatos körülmények ellenére a játékosok ne veszítsenek erejükből” – mondta ennek kapcsán a 42 éves szakember, aki a bajnokság folytatásáról is beszélt.

Mint ismert, Csányi Sándor, a Magyar Labdarúgó Szövetség nemrégiben újraválasztott elnöke a hét elején úgy fogalmazott, ha június tizenharmadikáig nem lehet újraindítani a pontvadászatot, akkor le kell zárni a szezont.

„Annak ellenére, hogy otthon dolgoznak a labdarúgók, ennyi leállás után már biztos, hogy egy teljes felkészülési időszakban kell gondolkozni, ami minimum öthetes folyamat. Ezt figyelembe véve május elején, 11-e környékén kellene megkezdeni a minden akadálytól mentes, teljes csapatos tréningeket” – tekintett előre Osztermájer.

Az OTP Bank Ligában 25 fordulón van túl a mezőny, a Paksi FC nyolc győzelemmel, négy döntetlennel és tizenhárom vereséggel a tabella tizedik, még nem kieső helyén áll. Amennyiben a Magyar Labdarúgó Szövetség (MLSZ) úgy dönt, hogy befejezik a bajnokságot, sorrendben a Fehérvár (otthon), a Mezőkövesd (idegenben), a Ferencváros (o), a ZTE (i), a Kaposvár (o), a Puskás Akadémia (i), a Diósgyőr (o) és a Debrecen (i) elleni összecsapás vár a zöld-fehérekre.