Nem túl jó játékkal is simán nyert a Szekszárd

A Kiss Lenke Kosárlabda Akadémia legyőzése sem jelentett gondot az Atomerőmű KSC Szekszárd NB I-es amatőr bajnokságban szereplő csapatának. Harsányi Mária utánpótláskorú játékosokból álló együttese idegenben is magabiztosan nyert, s őrzi harmadik helyét a tabellán.

Női amatőr NB I, Zöld csoport, 19. forduló

Kiss Lenke Kosárlabda Akadémia–Atomerőmű KSC Szekszárd II 71–98

(20–31, 15–34, 22–16, 14–17)

KSC Szekszárd: ISTÓKOVICS 19, VINCZE N. 19/6, RENCZES 17, Pop 11/3, Liszkai 10. Csere: Hanti 9/3, Haag 7, Németh 4, Sinka 2, Villányi.

„Az első félidőben ponterősen kosárlabdáztunk, szerzett labdáinkból és lefutásokból is sok pontot dobtunk, de felállt védelem ellen is türelmesen játszottuk a figuráinkat. Védekezésben viszont több hibát vétettünk, sok kosarat kaptunk. A második félidőben a gyenge védekezés mellé támadásban is sok hibát vétettünk. Pontatlanul dobtunk, sok ­rossz döntést hoztunk, de a győzelmünk így is fölényes lett” – mondta Harsányi Mária.

A KSC legjobbja Istókovics Adél volt: 19 dobott pontja mellé leszedett 8 lepattanót, szerzett 7 labdát, volt 4 asszisztja és 3 blokkolt dobása, ez 31 IBM-pontot jelentett.

A szekszárdiak tegnap este pótolták a TFSE elleni, a 18. fordulóból elhalasztott idegenbeli meccsüket.