Nem volt izgalom, a KSC leiskolázta a ceglédieket

Magabiztosan nyert a Cegléd ellen a helyenként parádésan játszó Atomerőmű KSC Szekszárd a női NB I vasárnapi mérkőzésén. Renczes Rebeka személyében egy újabb tehetség debütált az élvonalban.

Nem lehet az mondani, hogy rápihentek a találkozóra a felek, mert mindkét csapat pályára lépett csütörtökön a nemzetközi kupában. Ám amíg a szekszárdiaknak utazniuk kellett Kelternbe (90–63-ra nyertek Studer Ágnesék), addig a látogatók saját csarnokukban fogadhatták az Olympiakoszt (és kaptak ki a görögöktől 78–54-re).

Mégis a KSC tűnt frissebbnek, s érezhetően arra törekedtek a kék-fehérek, hogy már a meccs elején komolyabb előnyt építsenek fel. A hazaiak 7–2-es vezetésénél jött is rögvest Gabriel Carrasco időkérése, de a spanyol csak azt érte el, hogy ne lépjen meg a Szekszárd.

Djokics Zseljko gárdája kézben tartotta a meccset, s a negyedet négypontos előnnyel zárta. Aztán a másodikat megint kiválóan indította a KSC, újabb időkérésével most egy 9–2-es rohamot fékezett meg a vendégek edzője. Hiába igazította azonban el az övéit, csak idő kérdése volt, hogy mikor kezd elhúzni a KSC. A második felvonást már nyolccal nyerte meg a Szekszárd, így a szünetben tizenkettő volt a különbség, elsősorban annak köszönhetően, hogy roppant pontatlanul dobtak a vendégek, és rengeteg labdát szórtak el.

A látottak alapján idegeskedésre nem volt ok, de azt sem gondoltuk, hogy a második félidőben ekkora lesz a különbség. A KSC óriási tempót diktált, a játékosok élvezték a meccset, a labda gyorsan járt kézről kézre, ezt pedig nem tudták követni a látogatók. A harmadik negyedet 19 ponttal (!) nyerték meg a szekszárdiak, akik a záró felvonás előtt több mint harminccal álltak jobban. Végül 45 (!) lett közte, Djokics Zseljko pedig egy újabb tehetséges fiatalnak, Renczes Rebekának is lehetőséget adhatott.

A szekszárdi együttesben többen is remek játékkal rukkoltak elő, Erica McCall, Studer Ágnes, Ty Marshall, Ivana Dojkic és Bálint Réka. Örömteli, hogy Krnjics Szárá is felvette a ritmust, visszatérése óta most játszott a legjobban a vajdasági magyar center.

„Egymás után második mérkőzésünkön játszottunk nagyszerűen, mind támadásban, mind védekezésben igazi csapat voltunk” – értékelte a találkozót Djokics Zseljko, a szekszárdiak vezetőedzője.

A KSC-re az idén már csak bajnokik várnak, szombaton például egy igazi rangadó hazai környezetben a Győr ellen (17 óra), majd egy ZTE elleni idegenbeli és egy Vasas elleni szintén itthoni meccs szerepel a programban.

ATOMERŐMŰ KSC SZEKSZÁRD – VBW CEKK CEGLÉD 97–52 (25–21, 22–14, 28–9, 22–8)

Szekszárd, 800 néző. V: Nagy V., Söjtöry T., Balog Gy.

SZEKSZÁRD: Dojkic 14/3, Marshall 15/3, Miklós M., McCall 19, Kiss V. 7/3. Csere: Bálint R. 11/6, Studer Á. 9/3, Krnjics 18, Ruzicková 2, Theodoreán 2, Renczés

Edző: Djokics Zseljko

CEGLÉD: Swanier 6, Gorjanácz 7/3, Szirony 2, Brezinová 10/3, Higgins 10. Csere: Stankiewicz 10, Licskai 4, Böröndy D. 2, Révész L., Kobolák 1, Király A., Viszmeg M.

Edző: Gabriel Carrasco

Az eredmény alakulása: 3. perc: 12–3. 6. p.: 17–12. 9. p.: 23–19. 12. p.: 32–23. 15. p.: 38–27. 18. p.: 45–31. 21. p.: 51–35. 24. p.: 62–39. 27. p.: 68–41. 30. p.: 75–44. 34. p.: 81–46. 38. p.: 90–49.

Kipontozódott: Swanier (37. perc)