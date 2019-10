Népes kerettel utaztak el a világbajnokságra

Ötvenhárom fővel utazott el hétfőn a kínai Saohszingba a magyar maratoni válogatott. A népes világbajnoki mezőnyben egyedüliként Magyarország használta ki az összes kvótát.

Weisz Róbert szövetségi kapitány válogatottjában 17 felnőtt versenyző kapott helyet, míg az U23-as és ifjúsági korosztályban 20 magyar kajak-kenus áll rajthoz a csütörtöktől vasárnapig tartó világbajnokságon.

A kapitány a szövetség oldalán elmondta, az előzetesen tervezetthez képest nagyobb lett a csapat létszáma, mivel kevesen dupláznak majd a vébén. A teljes küldöttség 53 fő lesz, a válogatott két részletben utazott ki Kínába, ahol a saját hajók helyett újakat bérelnek majd. A csapat kedd délután érkezett ki az ötmillió lakosú Csöcsiang tartománybeli városba, az első napon pedig már vízre is szállnak egyéniben az ifjúsági versenyzők, de a rövidkörös felnőtt futamokat is a nyitónapon rendezik.

A felnőtteknél Czéllai-Vörös Zsófia és Kiszli Vanda is három-három számban indul: a rövidkörös és a hagyományos K-1 mellett párosban is megküzdenek az érmekért: a Tolnán is edzőtáborozó Czéllai-Vörös Kolozsváriné Csay Renátával, a paksiak friss Európa-bajnoka, egyesben vb-címvédő pedig klubtársával, Pupp Noémivel egy hajóban.

A férfiaknál Boros Adrián indul a legnagyobb eséllyel, ő egyesben és párosban Máthé Krisztiánnal is rajthoz áll. A nőkkel ellentétben, ahol minden bizonnyal a két magyar küzdhet az aranyéremért, a férfiaknál nagyobb lesz a verseny. A tolnai klasszis szerint párosban az Eb-győztes franciákra, spanyolokra és dél-afrikaiakra lesz érdemes odafigyelni, míg egyesben a francia Cyrille Carre-re, a dél-afrikai Hank McGregorra, a spanyol Ivan Alonsóra, valamint az Eb-győztes dán Mads Pedersenre kell figyelni.

Az U23-ban az első vb-jén szereplő szekszárdi Nagy Viktória, az ifjúságiaknál két paksi, Hodován Dávid és Kollár Kristóf képviseli a magyar mellett a megyei színeket.

A megyei indulók versenyprogramja A Tolna megyei indulók sorát Kollár Kristóf kezdi csütörtökön a kenu egyesek versenyében (magyar idő szerint 2.33 órakor dördül el a rajtpisztoly), az első napon ezen kívül még Kiszli Vanda rövidkörös versenye (előfutam 4.45 óra, döntő 10.15 óra) került a programba. A pénteket a Kollár Kristóf, Hodován Dávid duó nyitja párosban (2.33 óra), majd Nagy Viktória (4.30 óra) futama következik kajak egyesben. Szombaton hajnali 6.30 órakor Kiszli Vanda, 9 órakor Boros Adrián ül hajóba egyesben, majd a záró napon, vasárnap a Kiszli, Pupp Noémi (5.15 óra) és a Boros, Máthé Krisztián (8.15 óra) kettős száll harcba az éremért. A felnőtteknek 30 (nők 26), az U23-as korosztályban indulóknak 23, míg az ifjúságiaknak 19 kilométert kell leevezniük.

Borítóképünkön: Hüttner Csaba, Makrai Csaba és Weisz Róbert (jobbról) bizakodva várja a világbajnokság csütörtöki rajtját.