Nézők nélkül semmi értelme nincs a téli teremtornáknak

Elmaradnak idén a kedvelt Tolna megyei teremlabdarúgó-tornák. Üres lesz télen a bonyhádi, a bátaszéki és jó eséllyel a szekszárdi városi sportcsarnok is.

A kormány a múlt hónap elején megtiltotta az amatőr sportesemények megrendezését. A korlátozás egyelőre december tizedikéig tart, s most még nem tudjuk, hogy meghosszabbítják-e azokat. Egy dolog azonban biztos: a népszerű téli teremfocitornák most elmaradnak.

Bonyhádon nagy hagyománya van a teremfocinak, évente négy-öt rangos tornát is rendeznek, mondhatjuk, hogy a völgységi város a sportág egyik fellegvára. Idén azonban üres marad a 2018-ban átadott sportcsarnok.

Nem lesz Bajnokok Tornája (ismertebb nevén Bobo Kupa), nem lesz Benga Kupa sem, és nem rendezik meg a Czékmány Bálint-emléktornát sem.

„Nagyon sajnáljuk, mert jubiláltunk volna, nagy meglepetéseket terveztünk, de megértjük a döntést, mert az egészség a legfontosabb – mondta Máté Róbert, a bonyhádi sportcsarnok szervezője. – A Bobo Kupát idén harmincadik, a Benga Kupát huszadik alkalommal rendeztük volna… Nem tudjuk, hogy mikor lesz lehetőség – ha lesz egyáltalán – a pótlásukra, a nagypályás focibajnokságban is sok meccs elmaradt, sűrű lesz a program tavasszal, így nem könnyű tervezni. Meg aztán azt sem tudjuk, hogy meddig tart ez a szigor, hogy ha lehet is focizni, jöhetnek-e nézők, mert ha nem, akkor mi értelme az egésznek? Nagyon reméljük, hogy mielőbb eltűnik az életünkből ez a vírus, és minden visszaáll a régi kerékvágásba” – tette hozzá.

A címvédőknek – a Gold Bowdennek (Bajnokok Tornája) és az A’La Cool-nak (Czékmány-emléktorna és Benga Kupa) – egy évet még biztosan várniuk kell, hogy újra megmérkőzzenek a trónkövetelőkkel.

Nem lesz idén Fenyő Kupa sem. A két ünnep közötti időszakban a bátaszéki sportcsarnokból sem hallatszik majd ki a labdapattogás. Idén már a 38. lett volna a sorban a torna, amely arról híres, hogy a döntők napján egy gombostűt sem lehet leejteni a csarnokban, olyan sokan vannak.

„Lényegesen nagyobb volt az érdeklődés, mint eddig bármikor, október óta megállás nélkül csengett a telefonom – mondta Lerch Béla, az esemény főszervezője. – Új amatőr és új profi csapatok is érkeztek volna, köztük a Puskás Akadémia, amelyben nagy büszkeségünkre egy bátaszéki srác, Sárközi Krisztofer is játszik, s már a nagycsapat ajtaján kopogtat. A korábbi években soha nem maradt el a torna. Sajnálom a csapatokat, a szurkolókat. Más nem tudok mondani, mint azt, hogy jövőre mindenkit visszavárunk, reméljük, addigra már túl leszünk ezen az egészen” – tette hozzá Lerch Béla.

A profikat és amatőröket is felvonultató tornán a Gold Car (profik) és a Speed (amatőrök) vitte el a trófeát.

Hogy a kormány december tizedike után is fenntartja-e a szigorításokat, nem lehet tudni, ha enyhítenek, és lehet játszani, az jó hír lenne a Váz-Bau Kupa szervezői számára.

A legnagyobb kérdés azonban az, hogy enyhítenek-e annyira, hogy nézők is ott lehessenek a szekszárdi városi sportcsarnokban? Nélkülük ugyanis nem lenne ugyanaz a torna, mint velük, s ha a ők nem mehetnek, a csapatok viszont igen, nagy valószínűséggel akkor sem tartják meg az eseményt.

Felhívtuk Lenkey Imrét, a kupa főtámogatóját, aki elmondta, azzal számol, hogy január 16-án megrendezik a kupát – de csak akkor, ha minden feltétel adott lesz hozzá. Hangsúlyozta: nem minden áron tartják meg.

„Nagy probléma, hogy itt van ez a vírus, így ma még nem tudok önnek véglegeset mondani azzal kapcsolatban, hogy lesz-e Váz-Bau Kupa jövő januárban, vagy sem – mondta lapunknak Lenkey Imre. – A szekszárdi sportcsarnok vezetőivel már egyeztettünk, a termet lefoglaltuk, s abban maradtunk velük, hogy december közepéig eldöntjük, mi legyen. Abban az esetben, ha a járvány visszaszorul, s nézők előtt lehet majd futballozni, mindenképpen megrendezzük, ha nem, akkor elmarad” – zárta Lenkey Imre.

A Váz-Bau Kupa a megye egyetlen olyan tornája, amelyen csak hivatásos futballcsapatok vesznek részt. Az idei volt a sorban a tizennyolcadik, s eddig egyszer sem maradt el.

Idén ráadásul új győztest avattak, a Tevel Medosz SE 3–2-re nyert a fináléban a kupát korábban ötször elhódító, s ezzel rekorder Bonyhád VLC ellen. A harmadik helyet pedig a három sikerével a kupa második legeredményesebb egyesülete, az NB III-as Szekszárdi UFC szerezte meg.