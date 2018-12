Nincs csúcsformában a Paksi FC, de a Siófokon túl kell jutni

Beállíthatja legjobb eredményét a Magyar Kupában a Paksi FC, amennyiben a mai találkozón (kezdés: 15 óra) legyőzi idegenben az NB II-es BFC Siófokot.

Az atomvárosiak az előző körben szintén egy másodosztályú csapatot búcsúztattak, az Aquital Csákvárt Remili Mohamed és Hahn János góljaival győzték le 2–1-re.

A siófokiak kiejtéséhez nem is kell semmiféle bravúrt véghez vinni, a Balaton-parti gárdát úgy is kötelező legyőzniük Bertus Lajoséknak, hogy nincsenek jó formában, az egész november hónap például úgy telt el, hogy nem örülhettek győzelemnek, s a decembert is egy sima zakóval kezdték szombaton a Fehérvári úti stadionban a Fradi ellen (0–3).

A megszerezhető tizenkét pontból mindössze kettőt gyűjtött be az előző négy bajnokiján Csertői Aurél csapata, amely csupán az Újpest ellen volt eredményes (1–1), miközben nyolc gólt szedett be (a Fradi elleni 0–3 mellett a Vidi elleni szintén hazai 0–4 és a Honvéd elleni ugyancsak hazai 0–0 került a jegyzőkönyvekbe), azaz a továbbjutáshoz az előre játékban feltétlenül javulni kell.

A paksiak szerencséjére a Siófok sem szerepel valami meggyőzően, mindössze a Mosonmagyaróvárt és a Monort előzi meg a tabellán, s hazai pályán a két győzelme mellett négyszer döntetlent ért el és négyszer kikapott.

A BFC Siófok az előző körben a Kalocsai FC-t győzte le Elek Bence góljával, egy körrel korábban pedig a Szeged Grosics Akadémiát búcsúztatták ugyancsak 1–0-val (Petneházi Márk volt a gólszerző).

Csertői Aurél korábban többnyire azoknak szavazott bizalmat az MK-ban, akik a bajnokságban kevesebb szerephez jutottak, az idei kiírásban azonban ez már nem így van, Csákváron is erős NB I-es kezdővel állt fel, s vélhetően így lesz ez a mai meccsen is. A továbbjutás ebben a fordulóban még egy találkozón dől el.

Magyar Kupa, 8. forduló (a főtábla harmadik fordulója).

BFC Siófok–Paksi FC, szerda, 15 óra.

Vezeti: Oláh G. (Vígh-Taksonyi G., Kovács II. G.).

A Paksi FC várható kezdőcsapata: Rácz G. – Vági, Gévay, Fejes A., Báló – Egerszegi – Haraszti Zs., Papp K., Bertus, Remili – Hahn.

