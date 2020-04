Nívós májusi gálára készül Vas Krisztián

Nívós versenyre készül Vas Krisztián, a Maori MMA Team alapítója. A májusi, soroksári gálán szeretné megismételni a legutóbbin mutatott teljesítményét.

Szorgalmasan készül a hetedik ADCC Hungarian Openre Vas Krisztián. A korábbi kiváló bokszolóból földharcossá lett sportoló nagyon várja a májusi fellépést, ami érthető is, hiszen tavaly ezüstérmes lett az erős nemzetközi mezőnyben. Egyelőre nincs arról szó, hogy a koronavírus-járvány miatt elmaradna a verseny.

„Nagyon remélem, hogy így is marad, mert sok energiát beletettem már a felkészülésbe – mondta Vas Krisztián. – Komoly versenyről van szó, amelyre a legjobb földharcosok is el szoktak jönni, angolok, szerbek, hogy csak néhány nemzetet említsek. Ami a mindennapjainkat illeti, most eléggé visszafogott üzemmódban dolgozunk, egyéni edzések vannak, természetesen szigorúan betartva az egészségügyi ajánlásokat. De pörgetjük, mert szeretjük csinálni! Hiányzik a nyüzsgés, hiányoznak a gyerekek, a sporttársak, de most ez a helyzet, ezt kell elfogadni. Remélem, hogy mielőbb vége lesz a járványnak, és visszatérhet az életünk a régi kerékvágásba. Nagyon várja már mindenki!” – tette hozzá.

Az ADCC Hungarian Openen Vas Krisztián mellett Tóth Máté is képviseli majd a szekszárdi egyesületet, amelyet szerencsére támogatói nem hagytak cserben az ínséges időkben sem, így reményekkel telve tervezhetik a vírus leküzdése utáni jövőt.