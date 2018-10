Nyerhető meccsen kapott ki Balatonbogláron a Tamási

A Tolna hatvan percen keresztül szenvedett Dunaújvárosban, nem is sikerült a pontszerzés.

Női NB II, Dél-nyugat, 6. forduló

BBSC Balatonboglár–Tamási KC 31–29 (13–18)

Balatonboglár, 100 néző. Vezette: Poller, Szűcs A.

Tamási: János F. – SÁKOVICS B. 1, Gulyás L. 6 (1), LANCZKI ESZTER 9 (1), Sákovics K. 7, Kersák 3, Salamon Cs. 3. Csere: Fölker, Seemann, Barkóczi, Nagy S., Farkas E. Edző: Varga László.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

Hetesek: 6/6, ill. 3/2.

Kiállítások: 8, ill. 16 perc+kizárás.

Taktikusan kezdte a mérkőzést a Tamás, amely ragyogó védekezésének, jó beállójátékának és átlövőteljesítményével fokozatosan lépett el ellenfelétől. A második harminc percet viszont rosszul kezdték, a kapusteljesítmény is visszaesett, az ellenfél kapuja előtt pedig nem találták a zárt védekezés ellenszerét. A végjátékban így is meglehetett volna az egyik pont, de az utolsó öt percben egy büntetőt és három ziccert is hibáztak. Ifi: 26–25.

Varga László: – Jól helytállt a csapat, a végjátékban azonban elpártolt tőlünk a szerencse.

Duna-Pente NKSE–Tolna KC 37–27 (18–10)

Dunaújváros, 60 néző. Vezette: György K., Horváth A.

Tolna: Tancz, Lénárt, Gál D. 3, Máté Zs. 1, Lengyelfalusy 1, Csajkó 10, Pásztor K. 4, Izsák A. 2, Gaál 6, Szmacska. Edző: Gálné Vígh Zsuzsanna.

Hetesek: nem ítéltek büntetőt a játékvezetők.

Kiállítások: 6, ill. 6 perc.

Az idei szezon legrosszabb mérkőzését játszott a Tolna. Elöl sok hibával játszottak, ahol zárt és nyitott fallal szemben sem volt ellenszerük, amihez az is kellett, hogy a hazaiak kapusa jó napot fogjon ki. Ifi: 35–16.

Gálné Vígh Zsuzsanna: – Az egész mérkőzés egy szenvedés volt, ezt a produkciót gyorsan el kell felejteni, és készülni a következő feladatra.

A Tamási szombaton a PEAC gárdáját, a Tolna pedig a Balatonboglárt fogja (18 óra).

Az NB II-es férfibajnokságban a hétvégén nem rendeztek mérkőzést. A Hőgyész SC szombaton rangadót játszik Kalocsán (18 óra), a Holler UFC visszalépett a bajnokságtól.

Női NB II., Délnyugati csoport 1. K.misleny U22 6 6 0 0 184–142 12

2. Csurgó 6 5 0 1 181–130 10

3. Siófok U22 6 4 0 2 210–186 8

4. Hévíz 6 4 0 2 163–148 8

5. Marcali 6 3 1 2 166–180 7

6. Balatonboglár 6 3 0 3 170–198 6

7. Nemesvámos 6 2 1 3 184–179 5

8. PEAC 6 2 1 3 147–147 5

9. Veszprém 6 2 1 3 146–172 5

10. Duna-Pent 6 1 0 5 163–172 2

11. Tolna 6 1 0 5 155–175 2

12. Tamási 6 1 0 5 150–190 2