Nyert a Fekete Gólyák, s él még a bennmaradási reménye

A Szekszárdi Fekete Gólyák KC 29–24-re legyőzte a Dorogi ESE csapatát, ezzel az utolsó fordulóban dől el, megőrzi-e NB I/B-s tagságát Tabajdi Ferenc együttese.

A mérkőzés előtt élt a bennmaradás reménye mindkét csapat számára, miután szombaton a szintén a kiesés ellen menekülő Rinyamenti KC egy góllal (22–23) alulmaradt Kozármislenyben.

Feltüzelt Szekszárd lépett pályára, Reisch Gabriella talán túlzottan is felpörgött, a csapatkapitány az első tíz percből négyet a kispadon töltött kiállítás miatt. A társak támadásban vele és nélküle is jól muzsikáltak, Farkas Anita átlövésekkel, Fehér Tímea betörésekkel, Nagy Szilvia büntetőkkel és Gyenis Patríciának adott forintos labdákkal vétette észre magát. A beálló hat helyzetéből ötöt gólra váltott az első félidőben. Ez azért is megér egy mondatot, mert ki tudja, mi lett volna az eredménye a két héttel ezelőtti hazai, Gárdony elleni mérkőzésnek (26–21-re nyertek végül a vendégek), ha nem állíttatja ki magát már az első félidőben…

A védekezés azonban most sem működött hatékonyan, Schell Gabriella kiszolgáltatott volt, a helyére beküldött Szalai Szonjával valamivel feljavult a kapusteljesítmény. Az első félidőben ennek ellenére, vagy emiatt, de nem volt hátrányban az FGKC, amely a szünetre négygólos előnyt épített fel (16–12).

A második félidőre visszaesett a hazaiak teljesítménye, de mindig volt valaki, aki kihúzta a gödörből a csapatot. Sikerükkel a szekszárdiak megelőzték a Dorogot, s feljöttek a még kiesést jelentő 10. helyre.

Az FGKC vasárnap a Győri ETO U19 ellen zárja a bajnokságot. Ha nyernek Nagy Szilviáék, a Nagyatád viszont nem teszi meg ugyanezt a már bajnok Szombathely ellen, a Szekszárd bennmarad az NB I/B-ben.

Női NB I/B, Nyugat, 21. forduló

Szekszárdi Fekete Gólyák KC–Dorogi ESE 29–24 (16–12). Szekszárd, 350 néző. Vezette: Bába S., Horváth P.

Szekszárd: Schell – Szita 1, Farkas A. 4, Nagy Sz. 6 (2), Gyenis 6, Fehér T. 6, Reisch 2. Csere: Szalai Sz., Bíró F. 2, Tóth B. 1.

Hetesek: 2/2, illetve 3/3.

Kiállítások: 8, illetve 10 perc

Képünk a Fekete Gólyák Gárdony elleni meccsén készült