Nyert Cegléden is, ötödik helyen zárt a KSC

A női kosárlabda NB I rájátszásában győzött Cegléden is a KSC Szekszárd; 2–0-ra nyerte a párharcot, ezzel megszerezte az 5. helyet a 2018/2019-es bajnoki szezonban, s kiharcolta az Európa-kupa-indulást a következő idényre.

Koncentráltabban kezdett a Cegléd, mint Szekszárdon, Hamilton-Carter kétszer is jól centerezett, az első percekben a hazaiak vezettek. Aztán összeállt a KSC védekezése, ami jó dobásmutatóval is párosult, a második percben így már Gerebenék vezettek. Djokics Zseljko már az első periódusban tíz játékosát pályára küldte, Studer Ágnes is visszatért a betegségéből felépülve. Kiválóan küzdöttek Dojkicék, nem ismertek elveszett labdát, hamar tíz pont fölé növelték előnyüket, 29 pontot szórtak az első negyedben 50 százalékos mutatóval, nem csoda, hogy zengett a ceglédi csarnok a szekszárdi drukkerek hangjától, több mint százan kísérték el Theodoreánékat a Pest megyei városba.

A második negyedben már harcosabb volt a Cegléd, a már köztudottan Lengyelországba igazoló Popovics vezetésével egyszer vissza is jöttek 10 pontnyira, de az alá nem tudtak „benézni”, jól védték bástyáikat Bishopék. E játékrész derekán a nagy védekezés közepette „elfelejtettek” kosarat dobni a küzdő felek, közel négy percen át 26–39-et mutatott a kijelző. A nagy szünet előtti hajrában a CEKK egy büntetőt, a KSC Gereben révén (aki ekkor már dupla-duplánál járt: 11 pontja mellé begyűjtött 10 lepattanót is) egy kétpontos kosarat értékesített, így 14 egységnyi vendég vezetéssel mentek ki az öltözőbe a csapatok.

A fordulás után sikerült McCalléknak rátenni még egy lapáttal. Az amerikai légiós is beszállt a pontgyártásba, mellette sorra gyűjtötte a lepattanókat. Ebben a periódusban volt olyan, amikor a Szekszárd neve mellett kétszer annyi lecsorgó labda szerepelt a statisztikában, mint ceglédi oldalon (30 illetve 15). Húsz pont közelében állandósult a KSC előnye, amit aztán a negyed végén még megtoldottak néggyel az atomosok, kihasználva a hazaiak sok eladott labdáját és a támadólepattanókból adódó második esélyeket.

Az utolsó tíz percben a ceglédiek kezdtek jobban, Baugh pontjaival közelebb lopóztak. Aztán kiütközött a szezonvégi fáradtság, Mansarénak a térde, Révésznek a bokája sérült egy-egy ütközés során. Kiss Virágéknak azonban helyén volt a szívük a végjátékban, könnyedén nyerték meg a szezon utolsó meccsét, 2–0-ra hozták a CEKK elleni párharcot, ezzel megszerezték az 5. helyet a 2018/2019-es bajnoki szezonban, s kiharcolták az Európa-kupa-indulást a következő idényre.

Kosárlabda Női NB I, rájátszás az 5. helyért, 2. mérkőzés

VBW CEKK Cegléd–Atomerőmű KSC Szekszárd 61–82 (16–29, 11–12, 18–28, 16–13)

Cegléd, 400 néző. V: Ádám, Pozsonyi, Fodor.

Cegléd: Swanier 1, Popovics 6, Gorjanácz 13/9, Kobolák 6/6, HAMILTON-CARTER 10. Csere: Révész B. 6, BAUGH 12, Böröndy D. 7, Király A., Filipowicz V. Edző: Peter Jankovic

Szekszárd: DOJKIC 10/6, Theodoreán 2, GEREBEN 17/3, Bishop 4, McCALL 16/3. Csere: Vincze 1, KISS V. 11, Studer Á. 7, Bálint 7/3, Mansaré 2, Studer Zs. 5/3. Edző: Djokics Zseljko

Az eredmény alakulása: 2. perc: 4–6, 8. p.: 12–25, 12. p.: 18–33, 16. p.: 26–39, 22. p.: 27–45, 25. p.: 32–52, 33. p.: 54–71, 37. p.: 56–80.

Mestermérleg

Peter Jankovic: – Elégedettebb voltam, mint a Szekszárdon látottakkal, de ma is sok támadó lepattanót adtunk ellenfelünknek, aki remekül kihasználta ezt. Gratulálok, megérdemelte a KSC az ötödik helyet, de mi sem szomorkodunk a hatodikkal!

Djokics Zseljko: – Két szezonnal ezelőtt itt, Cegléden, az elődöntő két győztes meccse után túl hangosan kiabáltam, hogy indulunk az Euroligában. Sajnos eddig ez nem sikerült, de örülök, hogy ma is nagy tétért játszottunk, és kiharcoltuk az Európa-kupa-szereplést. Demonstráltuk a párharc során, hogy igazi csapat vagyunk. Külön öröm, hogy a fiatal játékosaink sokat játszhattak, és például Gereben Lívia extra teljesítmény nyújtott. A három év alatt Magyarország legjobb szurkolótábora alakult ki Szekszárdon, nekik is köszönjük a ma esti és egész éves szurkolást!