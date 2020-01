Oda az újvárosiak Vác elleni remek sorozata

Szoros mérkőzésen kikapott a Vác csapatától a hazai meccseit Szekszárdon vívó Dunaújvárosi Kohász az NB I-es női bajnokság 13. fordulójában. Az újvárosiaknak így véget ért a riválisuk elleni jó sorozata: vendéglátóként legutóbb 2010-ben szenvedtek vereséget a váciaktól.

A Kohász valójában önmagát verte meg a tegnapi meccsen, hiszen a félidei kétgólos hátrányát nemcsak ledolgozta a szünet után, de gyorsan, látványosan is játszott, s 25–22-nél senki sem gondolta, hogy nem lesz meg ez a meccs. Aztán jöttek a hibák, a kimaradt ziccerek, s a kapuslevitellel sem volt szerencséjük az újvárosiaknak – a Vác többször is félpályás góllal büntetett. A végén még így is volt esély az egyenlítésre, de a látogatók okosan tartották a labdát és lepörgött az idő.

A 13. forduló

Dunaújvárosi Kohász KA–Váci NKSE 35–36 (15–17). Szekszárd, 500 néző. V: Horváth P., Marton B. DKKA: Csapó – GROSCH 7, Ferenczy 3, Molnár B. 2, Nick 1, TRISCSUK 10 (5), Kazai 1. Csere: Stojak (kapus), Cavlovic, Bouti, Szekerczés 2, SZALAI B. 7, Sirián 2. Edző: György László. Vác: Arenhart – DIÓSZEGI 4 (1), HÁMORI 5, LAKATOS R. 5, Helembai 2, KÁCSOR 11 (2), Radosavljevics 2. Csere: Bukovszky (kapus), Kuczora 5 (4), Mészáros R. 1, Szondi, Szabó K. 1. Edző: Szilágyi Zoltán.

Kiállítások: 10, ill 8 perc.

Hétméteresek: 6/5, ill. 7/6.

A dunaújvárosiak jövő pénteken a Békéscsabát fogadják a szekszárdi városi sportcsarnokban.