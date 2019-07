Olvasóink dönthetik el ismét, hogy ki volt a tavasz legjobbja

Olvasóinkon a sor, hogy megszavazzák a megyei II. osztályú focibajnokság tavaszi szezonjának legjobb játékosát.

Idén sem hagytuk, s hagyjuk ki olvasóinkat a jóból, ezúttal is keressük a megyei II. osztályú labdarúgóbajnokság legjobb tavaszi játékosát. Ahogy azt megszokhatták, a 2018/2019-es szezon második felében is „díjaztuk” a hétvége legjobbjait, most pedig Önökön a sor, hogy kiderüljön, ki lesz a tavaszi idény közönségdíjasa.

Ladányi Roland (Bonyhád-Börzsöny) – Loósz Róbert (Aparhant), Szemes Márk (Dunakömlőd), Tóth Péter (Szekszárd II), Magyar István (Madocsa) – Szatmári Péter (Fadd), Merkl Máté (Tolna II-Bogyiszló), Balogh Kevin (Bölcske) – Pechár Csaba (Bonyhád-Börzsöny), Hosnynászki Zsolt (Bonyhád-Börzsöny), Dóczi Ákos (Kisdorog).

Ők tizenegyen alkották a tavaszi idény csapatát. A legtöbb „válogatottsággal”, szám szerint öttel a dunakömlődi védő, Szemes Márk büszkélkedhet, akit a faddi középpályás, Szatmári Péter és a bajnok Bonyhád-Börzsöny támadója, Hosnyánszki Zsolt követ (4-4).

Érdekesség, hogy az őszi válogatottból senki sem tudta megtartani a helyét tavaszra. A játékosok igen, a klubok azonban alig változtak, így a szezon első felében is a Bonyhád-Börzsöny, az Aparhant, a Kisdorog, a Fadd, a Szekszárd II és a Tolna II-Bogyiszló uralta a mezőnyt (kivétel ez alól a Mórágy volt).

A voksokat egy hétig, vagyis vasárnap 23:59 óráig várjuk.

Ősszel igazán szoros verseny alakult ki az aparhanti Beszterczán János és a mórágyi Lestár Gyula között. Végül előbbinek sikerült diadalmaskodnia 2133 szavazattal, míg utóbbi 2098 vokssal ért be a második helyre. Egy hét alatt akkor 5314 szavazat érkezett be, így jól látható, hogy az első két helyezett tetemes hányadát, 79 százalékát zsebelte be a voksoknak. A harmadik helyre a faddi Gerendai Gábor ért oda (695 szavazat).

A közönségdíj mellett a szakmai díj is gazdára talál, erről a megyei másodosztályú csapatok edzői döntenek majd.