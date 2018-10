Önbizalomnövelő győzelmet aratott a KSC a Vasas ellen

Könnyed győzelmet aratott a Vasas otthonában az Atomerőmű KSC Szekszárd a női kosárlabda NBI szombati játéknapján.

Theodoreán Alexandráék ötödik sikerüket ünnepelhették a honi pontvadászatban, s továbbra is őrzik veretlenségüket. Kisebb sérülése miatt Bishop nélkül léptek pályára a szekszárdiak, akiket mintegy száz drukker biztatott a fővárosi sportcsarnokban. Ennek ellenére Dombaiék kezdtek jobban, a fiatal irányító egymaga nyolcat vállalt a Vasas első tíz pontjából, amellyel az ötödik percben még vezettek a vendéglátók. Aztán megrázták magukat McCallék, és a negyed második felében már kétszámjegyűre növelték előnyüket. A második periódusban is Studerék domináltak, ha nem is hibátlanul, de magabiztosan játszott a bajnoki ezüstérmes gárda, nyoma sem volt a szerdai Euroliga-selejtező visszavágó miatt érzett csalódásnak.

A fordulás után ismét feljött a Vasas, szellősebb volt a KSC védekezése, így a harmadik negyedben több pontot kapott Djokics Zseljko csapata, mint az első kettőben együttvéve. Fel is zárkóztak Vukovék tizenöt pont közelébe, de a periódus végén McCall vezetésével ismét ellépett a Szekszárd. Az utolsó negyed már örömjátékot hozott, minden KSC-játékos bőven kapott játéklehetőséget, és így is sima vendég győzelem lett a vége. Minden bizonnyal jól jött ez az önbizalomnövelő siker a szerdai Celje elleni hazai Európa-kupa rajt előtt.

Vasas Akadémia–Atomerőmű KSC Szekszárd 51–88 (10–22, 10–18, 21–23, 10–25)

Budapest, Pasaréti Sportcentrum, 250 néző. Vezette: Pozsonyi, Balogh Gy., Győrfy R.

VASAS: DOMBAI 16/6, Böröndy V. 6, Bach 7/3, Vukov 6/6, Karakasevic 4. Csere: HELJIC 12/6, Boros, Madár, Hizsnyik. Edző: Földi Attila.

SZEKSZÁRD: Studer Á. 4, ELDEBRINK 9/3, GEREBEN 11/3, Bálint R. 8/6, MCCALL 26/3. Csere: THEODOREÁN 10/6, Mansaré 8, Jovanovics 5/3, Kiss V. 4, Studer Zs. 3/3, Vincze N. Edző: Djokics Zseljko

Az eredmény alakulása: 5. perc: 10–8. 8. p.: 10–20. 13. p.: 12–24. 18. p.: 20–30. 23. p.: 25–49. 27. p.: 35–51. 32. p.: 43–68. 37. p.: 50–82. 39. p.: 86–53.

Mestermérleg

Djokics Zseljko: – Vegyes érzésekkel érkeztünk a Vasashoz a franciaországi Euroliga-selejtező után, mert csak egy edzésünk volt a meccs és az utazás miatt, de jól játszottunk. Gratulálok a csapatomnak! Persze volt egy-egy rosszabb periódusunk, de azon dolgozunk, hogy ezek minél rövidebbre csökkenjenek, s mihamarabb negyven percen keresztül tudjunk koncentrálni a feladatokra. Örülök, hogy ilyen sok szekszárdi szurkoló eljött Budapestre, köszönjük nekik a szurkolást!