Öreg róka, nem vén róka, ez most is beigazolódott

Megkapták az aranyérmüket és a bajnoki címért járó kupát az ASE Paks játékosai, akik záró meccsükön, Dunaföldváron is szeretnék megőrizni veretlenségüket.

A futballban nem számít a kor. Az örök igazságra erősített rá az ASE Paks csapata, amely rutinos rókákkal a soraiban hetekkel a zárás előtt megnyerte a megyei III. osztályú focibajnokság Keleti csoportjának küzdelmeit. Erdélyi Péter 52, Fejes Zoltán 51, Radics Attila 46, Buzás Attila 45 évesen kergette a labdát, és kergette őrületbe az ellenfél játékosait.

A paksiak 23 bajnokijukból 21-et megnyertek, s csupán két alkalommal játszottak döntetlent – másodízben múlt vasárnap a Kajdacsi SE ellen. Szomorú mégsem volt senki, a futballisták széles mosollyal az arcukon vették át az aranyérmeket, és az óriási serleget Lubastyik Istvántól, a megyei fociszövetség képviselőjétől, a versenybizottság tagjától.

„Gratulálnom kell nektek, hogy bevállaltátok a megyei III. osztályú bajnokságban való részvételt, és gratulálnom kell ehhez a nagyszerű teljesítményhez is – kezdte beszédét az örökös sípmester. – Nagy tisztelettel kell szólnom Orosz József barátomról, aki sokat tett azért, hogy újjáalakuljon a sok nagy sikert megélt egyesület felnőtt futballcsapata. Kívánom, hogy ebben a szép létesítményben jövőre már másodosztályú bajnoki meccseken szurkolhassanak a drukkerek” – zárta Lubastyik István, aki nemcsak az érmeket és a kupát, hanem az aranycipőt is elhozta Paksra.

„Nagyon elégedett vagyok a negyvenhét góllal – kezdte az 51. évét januárban betöltő Fejes Zoltán. – Amikor elkezdődött a szezon, reménykedtem benne, hogy meglesz a negyven, mégiscsak remek csapattársak mellett játszhattam. Azt nem gondoltam volna, hogy ilyen messzire jutok. Hogy megcélzom-e az ötvenet? Nem ez a lényeg, sokkal fontosabb, hogy ne kapjunk ki Dunaföldváron, hogy veretlenül zárhassuk a szezont” – fogalmazott.

Hogy sikerül-e osztályt váltani, az még a jövő zenéje, a második vonalban való részvételhez ugyanis szükség van egy ifjúsági együttesre is.

„Az U14-es és az U16-os csapatunk megvan, most azon dolgozunk, hogy az U19-es is meglegyen – mondta Orosz József. – Sokan ígértek segítséget, mindenképpen szeretnénk elindulni a megye kettőben. Vannak kiszemeltjeink, erősíteni fogunk, és továbbra is arra törekszünk, hogy látványos, jó focit játsszunk, és megőrizzük azt a jó szellemiséget, ami idén jellemezte a csapatunkat” – zárta.