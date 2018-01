Óriási csatában kapott ki a KSC a török Hatay-tól

Az utolsó pillanatig benne volt a bravúr a pakliban, de a bombaerős Hatay igazolta jó hírét és Szekszárdon is legyőzte a KSC-t az Európa-kupa negyeddöntő első összecsapásán.

Nagyon ráijesztett a szekszárdiakra a Hatay a meccs elején. A törökök uralták az első perceket, a center Courtney Paris igazolta jó hírét, szórta a pontokat és szedte a lepattanókat. Az ausztrál Leilani Mitchell pedig megállás nélkül osztogatta az asszisztokat. A szekszárdiak szorgosan próbálkoztak a triplavonalon túlról, de kevés sikerrel, így hamar meglépett a Hatay, amely a 8. percben már tizenkét ponttal vezetett (8–20).

Félő volt, hogy csúnya lesz a vége, de még mielőtt megijedt volna a KSC, Teja Oblak kézbe vette az irányítást és a szlovén pontjaival máris ott volt riválisa nyakán a Szekszárd. Sőt Oblak, majd Erica McCall is gyorsan elsüllyesztett egy hármast – rá is zendített a B-közép. Olyan volt a hangulat a sportcsarnokban, hogy szinte beszakadt az ember dobhártyája. Djokics Zseljko annyiszor, de annyiszor elmondta a múltban, hogy ilyen közegben egyszerűen nem lehet rosszul játszani, s mennyire igaza volt!

Szinte varázsütésre táltosodtak meg a szekszárdiak, akik negyedórányi játék után már 30–29-re vezettek! A török játékosok arcáról lerítt, hogy nem hiszik el ami történt, edzőjük pedig egy ízben akkorát rúgott a kispadba, hogy nézni is fájdalmas volt. Ha addig fantasztikus volt a hangulat, akkor ezután kitört a pokol, a szekszárdi lányoknak pedig megkétszerezte erejét a buzdítás.

A szünetig már nem is adták ki a kezükből az előnyt, még Süli János, az atomerőmű bővítéséért felelős tárca nélküli miniszter is állva tapsolt a VIP-páholyban.

Mindez semmi volt ahhoz képest, ami a szünet után történt, a KSC 10–0-val (!) indított és ekkor úgy nézett ki, hogy a törökök futnak bele egy komolyabb vereségbe. Feltűnt, hogy most már többször is lemaradnak a szekszárdiakról, amíg az első negyedet nulla személyi hibával játszották le, addig most már gyűjtögették szorgalmasan. Sajnos korai volt az öröm, egy 9–0-s szériával visszajöttek a törökök, így rendkívül izgalmasnak ígérkezett a vége, megjósolni sem lehetett volna, mi történik.

Benne volt minden az utolsó tíz percben, az is, hogy nyer a KSC, de nem jött össze a bravúr. A vastaps azonban így is kijár, Maja Erkic nélkül ekkora csatára késztetni egy ilyen klassziscsapatot nem kis dolog. Újabb feledhetetlen élménnyel hagyhatta el a csarnokot, akinek jutott belépő.

Jövő szerdán jön a visszavágó, láttuk a riválist, tisztában vagyunk vele, hogy földöntúli bravúr kell Studer Ágneséktól. Mindenképpen erőt kell azonban adjon a lányoknak, hogy a lengyel Sleza Wroclaw ellen egyszer már összejött egy hatalmas bravúr.

Női Európa-kupa, negyeddöntő, 1. mérkőzés

Atomerőmű KSC Szekszárd–Hatay BB 74–76 (18–23, 20–12, 17–17, 19–24). Szekszárd, 1270 néző.

KSC: Studer Á. 9/3, Theodoreán 6, OBLAK 21/6, Bálint R. 8, MCCALL 14/12. Csere: Mansaré 2, Krnjics 4, GEREBEN 10. Edző: Djokics Zseljko.

Hatay: MITCHELL 11/9, Abdelkader 11/3, Ozturk 9, Mirceva 4, PARIS 20. Csere: Sznyicina 9/3, Yavas 4, Aydin 8. Edző: Katerina Hatzidaki.